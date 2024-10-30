Помогал избежать правосудия. В Омске осудили нарколога, который брал взятки

Согласно материалам дела, с июня 2020 года по июнь 2023 года врач, используя свое служебное положение, систематически получал деньги от пациентов и призывников. Взамен он фальсифицировал результаты анализов, позволяя пациентам избежать ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.