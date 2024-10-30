Помогал избежать правосудия. В Омске осудили нарколога, который брал взятки

Posted 30 октября, 05:22
Published 30 октября, 05:22
Modified 30 октября, 05:32
Updated 30 октября, 05:32
Как рассказали в Октябрьском районном суде, в Омске врач-нарколог обвиняется в получении взяток за фальсификацию медицинских анализов и манипуляции с призывом на военную службу.
Согласно материалам дела, с июня 2020 года по июнь 2023 года врач, используя свое служебное положение, систематически получал деньги от пациентов и призывников. Взамен он фальсифицировал результаты анализов, позволяя пациентам избежать ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.
Врач также использовал свое влияние в призывной комиссии, способствуя тому, чтобы призывники проходили службу в более комфортных условиях. Общая сумма взяток составила 340 000 рублей. На судебном заседании, которое состоялось 28 октября, огласили обвинительное заключение и определили порядок исследования доказательств.
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