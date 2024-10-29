В омскую колонию этапировали экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина

Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин уже месяц сидит в омской ИК-6, ранее он отбывал наказание в Мордовии. Об этом бывший мэр сообщил Советскому районному суду Нижнего Новгорода, в котором сейчас рассматривают иск прокуратуры о взыскании 60% доли (1 млрд рублей) в бизнесе его бывшей супруги Элады Нагорной, пишет «Коммерсантъ».