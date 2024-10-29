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Posted 29 октября, 11:50

Published 29 октября, 11:50

Modified 29 октября, 11:55

Updated 29 октября, 11:55

В омскую колонию этапировали экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина

В омскую колонию этапировали экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина

29 октября 2024, 11:50
Фото: 1MI.
Бывший мэр отбывает наказание за похищение человека и взяточничество.

Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин уже месяц сидит в омской ИК-6, ранее он отбывал наказание в Мордовии. Об этом бывший мэр сообщил Советскому районному суду Нижнего Новгорода, в котором сейчас рассматривают иск прокуратуры о взыскании 60% доли (1 млрд рублей) в бизнесе его бывшей супруги Элады Нагорной, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, что Олега Сорокина приговорили к 10 годам лишения свободы в 2019 году, его признали виновным в похищении человека и взяточничестве.

Ранее Город55 писал, что в Омске вынесли приговор бывшему работнику Красногорского гидроузла. Его отправили в колонию за взятку.

«Фиктивные исследования»: омский суд вынес приговор бывшим сотрудникам ОмГТУ
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Колония#Россия#Новости#Исправительная колония#Омская колония#Этапирование
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