В омскую колонию этапировали экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина

Posted 29 октября, 11:50
Published 29 октября, 11:50
Modified 29 октября, 11:55
Updated 29 октября, 11:55
Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин уже месяц сидит в омской ИК-6, ранее он отбывал наказание в Мордовии. Об этом бывший мэр сообщил Советскому районному суду Нижнего Новгорода, в котором сейчас рассматривают иск прокуратуры о взыскании 60% доли (1 млрд рублей) в бизнесе его бывшей супруги Элады Нагорной, пишет «Коммерсантъ».
Напомним, что Олега Сорокина приговорили к 10 годам лишения свободы в 2019 году, его признали виновным в похищении человека и взяточничестве.
Ранее Город55 писал, что в Омске вынесли приговор бывшему работнику Красногорского гидроузла. Его отправили в колонию за взятку.