Штраф и уголовный срок. В Омске осудили экс-сотрудника Красногорского гидроузла

Posted 18 октября, 04:13
Published 18 октября, 04:13
Modified 18 октября, 04:35
Updated 18 октября, 04:35
В Советском суде города Омска озвучили приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла. Как уже писал Город55, с мая 2020 года по май 2023 года чиновник получил от директора строительной компании «Термона Сибирь Сервисмонтаж» 1,2 миллиона рублей за содействие в заключении госконтрактов на строительство Красногорского гидроузла.
Его признали виновным, суд первой инстанции назначил ему три года лишения свободы в колонии строгого режима и конфисковал незаконно полученные средства. Однако на этом история не закончилась.
Сторона обвинения решила, что бывший чиновник легко «отделался» и запросила апелляцию по этому делу. Рассмотрев все аргументы, суд согласился с прокуратурой и усилил наказание, добавив к лишению свободы штраф в размере более 2,4 млн рублей — двукратную сумму взятки.
Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. Ему также нельзя будет заниматься административной деятельностью.
Ранее Город55 писал о том, что прокуратура города направила в суд дело, заведенное на бывшую заведующую центрального пищеблока психбольницы им. Н. Н. Солодникова, а также ее знакомого предпринимателя. Их обвинили во взятках на сумму порядка 1,8 млн рублей.