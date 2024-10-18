Штраф и уголовный срок. В Омске осудили экс-сотрудника Красногорского гидроузла

В Советском суде города Омска озвучили приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла. Как уже писал Город55, с мая 2020 года по май 2023 года чиновник получил от директора строительной компании «Термона Сибирь Сервисмонтаж» 1,2 миллиона рублей за содействие в заключении госконтрактов на строительство Красногорского гидроузла.