«Фиктивные исследования»: омский суд вынес приговор бывшим сотрудникам ОмГТУ

Суд приговорил Маевского к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей, а его соучастников — к трем годам условно и штрафам по 400 тысяч рублей. Также суд обязал осужденных возместить ущерб университету. Наказания были назначены условными с испытательными сроками, в течение которых осужденные должны соблюдать определенные условия, такие как регулярная регистрация в инспекции и уведомление о смене места жительства.