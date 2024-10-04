gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 10:00

Published 4 октября, 10:00

Modified 4 октября, 10:03

Updated 4 октября, 10:03

Суд обязал бывших преподавателей из ОмГТУ возместить ущерб университету

«Фиктивные исследования»: омский суд вынес приговор бывшим сотрудникам ОмГТУ

4 октября 2024, 10:00
Фото: 1MI

Суд обязал бывших преподавателей из ОмГТУ возместить ущерб университету

В Омске завершился громкий судебный процесс: бывшие сотрудники ОмГТУ признаны виновными в хищении более 1,8 млн рублей, полученных за фиктивные научные исследования.

В Омске завершилось судебное разбирательство по делу о мошенничестве, в котором оказались замешаны бывшие сотрудники Омского государственного технического университета (ОмГТУ). Суд признал их виновными в хищении более 1,8 млн рублей, что нанесло ущерб финансовому состоянию вуза.

Судебный процесс длился несколько месяцев. В материалах дела говорится, что трое сотрудников, включая Дмитрия Маевского и Владимира Рачека, использовали свои должности для организации фиктивных научных исследований, за которые они получали выплаты. В результате этих действий ОмГТУ понес ущерб в размере 1 800 535 рублей.

Суд приговорил Маевского к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей, а его соучастников — к трем годам условно и штрафам по 400 тысяч рублей. Также суд обязал осужденных возместить ущерб университету. Наказания были назначены условными с испытательными сроками, в течение которых осужденные должны соблюдать определенные условия, такие как регулярная регистрация в инспекции и уведомление о смене места жительства.

Напомним, что бывший ректор ОмГТУ Анатолий Косых перестал быть фигурантом уголовного дела в связи с его смертью.

Экс-ректор омского политеха Анатолий Косых перестал быть фигурантом уголовного дела
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Суд#Мошенничество#Наказание#Приговор#Новости#Ущерб#ОмГТУ#Обвинение#Преподаватели
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика