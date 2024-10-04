«Фиктивные исследования»: омский суд вынес приговор бывшим сотрудникам ОмГТУ

Posted 4 октября, 10:00
Published 4 октября, 10:00
Modified 4 октября, 10:03
Updated 4 октября, 10:03
В Омске завершилось судебное разбирательство по делу о мошенничестве, в котором оказались замешаны бывшие сотрудники Омского государственного технического университета (ОмГТУ). Суд признал их виновными в хищении более 1,8 млн рублей, что нанесло ущерб финансовому состоянию вуза.
Судебный процесс длился несколько месяцев. В материалах дела говорится, что трое сотрудников, включая Дмитрия Маевского и Владимира Рачека, использовали свои должности для организации фиктивных научных исследований, за которые они получали выплаты. В результате этих действий ОмГТУ понес ущерб в размере 1 800 535 рублей.
Суд приговорил Маевского к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей, а его соучастников — к трем годам условно и штрафам по 400 тысяч рублей. Также суд обязал осужденных возместить ущерб университету. Наказания были назначены условными с испытательными сроками, в течение которых осужденные должны соблюдать определенные условия, такие как регулярная регистрация в инспекции и уведомление о смене места жительства.
Напомним, что бывший ректор ОмГТУ Анатолий Косых перестал быть фигурантом уголовного дела в связи с его смертью.
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