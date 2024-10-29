«Он приставал ко мне». Людмила Поргина жестко высказалась о коллеге по театру Збруеве

Юлия Меньшова — еще одна звезда, с которой у Людмилы Поргиной не сложились отношения. Дело в том, что в середине двухтысячных актриса принимала участие в шоу, ведущей которого была Меньшова. Поргина рассказала, что Юлия сочла ее участие в программе пиаром на семейном горе: незадолго до этого муж Людмилы Николай Караченцов попал в жуткое ДТП и восстанавливался после него.