«Он приставал ко мне». Людмила Поргина жестко высказалась о коллеге по театру Збруеве

Posted 29 октября, 11:05
Published 29 октября, 11:05
Modified 29 октября, 11:07
Updated 29 октября, 11:07
Актриса Людмила Поргина рассказала о конфликте, который произошел между ней и коллегой по театру «Ленком» Александром Збруевым много лет назад. По словам Поргиной, мужчина приставал к ней и делал это так настойчиво, что «спасать» актрису пришлось ее мужу.
После этого отношения между актерами стали хуже. Людмила открыло заявляет, что не считает Збруева хорошим человеком и тем более другом.
«С ним мы не дружили никогда. И я не считаю его хорошим человеком. Много лет назад в театре он ко мне приставал. Я отшила. На мой взгляд, он, будучи злым и завистливым человеком, делал в отместку нехорошие вещи. Коля как-то даже схватил его за горло, сказал: „Я могу тебя придушить, я физически сильнее тебя“. Збруев тогда извинился. И дальше мы держались на расстоянии от него», — поделилась Поргина.
Юлия Меньшова — еще одна звезда, с которой у Людмилы Поргиной не сложились отношения. Дело в том, что в середине двухтысячных актриса принимала участие в шоу, ведущей которого была Меньшова. Поргина рассказала, что Юлия сочла ее участие в программе пиаром на семейном горе: незадолго до этого муж Людмилы Николай Караченцов попал в жуткое ДТП и восстанавливался после него.
«Она нехорошо тогда повела себя со мной. И на прощание даже не дала руку. Остальные присутствовавшие — гримеры, стилисты — подходили и просили меня: „Вы только не волнуйтесь“. А я уже и маму похоронила, и мужа вытягивала в реанимации… Из-за чего мне было волноваться? Не из-за чего. Мы не виделись с того момента ни разу. Конечно, я ее простила, я же православный человек», — добавила Поргина.
Актриса также подчеркнула, что после аварии, в которой пострадал ее муж, он сам хотел оставаться на виду. Даже несмотря на то, что Людмила была против этого, супруга она остановить не смогла.
Источник: Стархит