Экс-звезда Голивуда рассказал, как он живет после обвинения в изнасиловании

В 2019 году карьера Джеймса Франко в Голивуде потерпела крах из-за обвинений в изнасиловании. На 46-летнего актера подали в суд пять девушек, которые завили, что он злоупотреблял своим положением режиссера. После распространения информации в СМИ и начала судебного процесса коллега Франко Сет Роген оборвал с ним все связи.