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Posted 29 октября, 11:05

Published 29 октября, 11:05

Modified 29 октября, 11:07

Updated 29 октября, 11:07

Джеймс Франко

Экс-звезда Голивуда рассказал, как он живет после обвинения в изнасиловании

29 октября 2024, 11:05
Фото: Legion-Media. Джеймс Франко
Актер уверен, что дело о насилии изменило его жизнь даже несмотря на то, что иск был урегулирован.

В 2019 году карьера Джеймса Франко в Голивуде потерпела крах из-за обвинений в изнасиловании. На 46-летнего актера подали в суд пять девушек, которые завили, что он злоупотреблял своим положением режиссера. После распространения информации в СМИ и начала судебного процесса коллега Франко Сет Роген оборвал с ним все связи.

В 2021 году Джеймс урегулировал иск, дело было закрыто. Он выплатил женщинам 2,235 миллиона долларов, но «бойкот» при этом продолжался. Ситуацию также усугубил коронавирус, из-за которого переносили многие проекты.

С момента начала разбирательств прошло более пяти лет, Джеймс Франко спокойно говорит о произошедшем и уверен, что эти события были необходимы для поиска правильного жизненного пути.

«Когда тебе говорят, что ты плохой, это больно. Но, в итоге это то, что мне было нужно, чтобы просто прекратить идти тем путем, которым я шел. Что бы со мной ни происходило раньше, мне пришлось изменить весь свой образ жизни. Поэтому я горжусь той работой, которую я проделал в то время. И да, я не работал в кино, но я, безусловно, много работал, чтобы изменить себя», — рассказал Джеймс.
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До скандала, как отметил Джеймс, он не ценил многие моменты жизни. Годы без киносъемок заставили его пересмотреть свои взгляды и заняться работой над собой.

«Я в некотором роде благодарен той ситуации, потому что она дала мне шанс действительно изменить то, что мне нужно было изменить. Я не хочу, чтобы это звучало как банальность, но, честно говоря, это мой опыт. Иногда жизнь преподносит очень болезненные вещи, но, если смотреть на общую картину, может быть, они происходят к лучшему?» — передает слова Франко журнал Variety.
Джеймс ФранкоДжеймс Франко
Джеймс Франко. Фото: Vanity Fair

Сейчас актер начинает возвращаться на экраны. Недавно он сеялся в картине «Ларго Винч: Гнев прошлого». Поклонники Джеймса Франко положительно отнеслись к этой новости и с нетерпением ждут его возвращения к индустрию.

«Давно пора возвращаться на экраны!» — написала пользовательница сети.
«Лучший! Наконец-то вернулся», — добавил один из фанатов.

Последний фильм с участием Франко вышел совсем недавно — 25 октября. Премьера картины «Эй, Джо», в которой актер получил главную роль, состоялась на Римском кинофестивале. Джеймс сыграл солдата Второй мировой войны, который хочет найти сына.

Источник: the Voice mag

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#Анастасия Баянова#Новости#КЦ
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