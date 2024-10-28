Исключительно добровольно: в Омске началась ликвидация «Элитстроя»

Общество с ограниченной ответственностью «Элитстрой», зарегистрированное в Омске на 9-й Ленинской улице, в ближайшее время может прекратить свое существование. Из официального сообщения следует, что единственный участник ООО принял решение о его «добровольной ликвидации». Ликвидатором стал Андрей Гунько, с июля текущего года занимающий пост директора. Теперь у кредиторов «Элитстроя» есть 2 месяца, чтобы напомнить о себе.