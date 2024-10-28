Исключительно добровольно: в Омске началась ликвидация «Элитстроя»

Posted 28 октября, 11:22
Published 28 октября, 11:22
Modified 28 октября, 11:24
Updated 28 октября, 11:24
Общество с ограниченной ответственностью «Элитстрой», зарегистрированное в Омске на 9-й Ленинской улице, в ближайшее время может прекратить свое существование. Из официального сообщения следует, что единственный участник ООО принял решение о его «добровольной ликвидации». Ликвидатором стал Андрей Гунько, с июля текущего года занимающий пост директора. Теперь у кредиторов «Элитстроя» есть 2 месяца, чтобы напомнить о себе.
«Элитстрой» специализируется на «подготовке к продаже собственного недвижимого имущества», в его уставном капитале 10 тысяч рублей. Единственным учредителем компании является Арина Булашева. С момента учреждения ООО в 2014 году до июля 2024 года его директором была Юлия Мянд — единственный бенефициар и действующий гендиректор ООО «СК „ГКМ-Строй“, прописанного в Сочи.