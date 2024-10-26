gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 12:01

Published 26 октября, 12:01

Modified 26 октября, 12:01

Updated 26 октября, 12:01

Участники автоэкспедиции «100 000 километров возможностей» добрались до Омска

В Омск прибыли участники автоэкспедиции «100 000 километров возможностей»

26 октября 2024, 12:01
Фото: gorod55.ru

Участники автоэкспедиции «100 000 километров возможностей» добрались до Омска

Путешественники планируют поставить сразу несколько рекордов.

Сегодня, 26 октября, в Омской крепости прошла встреча с участниками автоэкспедиции «100 000 километров возможностей». Речь идет о путешествии, которое предприняли тележурналист и телепродюсер Андрей Леонтьев и спортсменка, чемпионка мира по боксу Нина Абросова. Они уже проехали 72 тысячи километров, посетив 67 регионов России.

«В программе пребывания — стремление по-новому взглянуть на каждый регион, — отмечают в пресс-службе администрации Омска, — поэтому в каждой точке запланировано посещение как популярных, так и малоизвестных достопримечательностей».

В ходе экспедиции будет поставлено несколько рекордов, связанных с общей протяженностью пути (100 тысяч км), числом посещенных регионов (85), числом сделанных фотографий (10 тысяч).

В Омске путешественники посетили Омскую крепость, где для них провели экскурсию.

«Крайняя точка маршрута». Экспедиция омичей достигла своей цели — городища Мангазея
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Омская крепость#Автоэкспедиция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика