В Омск прибыли участники автоэкспедиции «100 000 километров возможностей»

Posted 26 октября, 12:01
Published 26 октября, 12:01
Modified 26 октября, 12:01
Updated 26 октября, 12:01
Сегодня, 26 октября, в Омской крепости прошла встреча с участниками автоэкспедиции «100 000 километров возможностей». Речь идет о путешествии, которое предприняли тележурналист и телепродюсер Андрей Леонтьев и спортсменка, чемпионка мира по боксу Нина Абросова. Они уже проехали 72 тысячи километров, посетив 67 регионов России.
«В программе пребывания — стремление по-новому взглянуть на каждый регион, — отмечают в пресс-службе администрации Омска, — поэтому в каждой точке запланировано посещение как популярных, так и малоизвестных достопримечательностей».
В ходе экспедиции будет поставлено несколько рекордов, связанных с общей протяженностью пути (100 тысяч км), числом посещенных регионов (85), числом сделанных фотографий (10 тысяч).
В Омске путешественники посетили Омскую крепость, где для них провели экскурсию.