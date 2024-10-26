В Омск прибыли участники автоэкспедиции «100 000 километров возможностей»

Сегодня, 26 октября, в Омской крепости прошла встреча с участниками автоэкспедиции «100 000 километров возможностей». Речь идет о путешествии, которое предприняли тележурналист и телепродюсер Андрей Леонтьев и спортсменка, чемпионка мира по боксу Нина Абросова. Они уже проехали 72 тысячи километров, посетив 67 регионов России.