«Крайняя точка маршрута». Экспедиция омичей достигла своей цели — городища Мангазея

И, как рассказал глава экспедиции, «златокипящая Мангазея» оказалась не совсем тем, что ожидали увидеть исследователи: на своей странице Сергей Щербаков поделился рассуждениями о том, что никак не может понять мотивацию «предков», обустроивших крепость и торговый город именно в этом месте — по его словам, локация, где находится городище, ничем не отличается от других подобных местностей.