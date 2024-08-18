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Published Сегодня, 06:01

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Updated Сегодня, 06:04

иллюстрация

«Крайняя точка маршрута». Экспедиция омичей достигла своей цели — городища Мангазея

18 августа 2024, 06:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Просветительская экспедиция из Омска добралась до Мангазеи

Экипаж яхты «Сибирь», начавший свою просветительскую экспедицию больше месяца назад, наконец-то достиг городища Мангазея — памятника археологии, когда-то бывшего заполярным центром торговли пушниной.

Спустя 8 недель своего пути, яхта «Сибирь» и ее экипаж достигли села Красноселькуп в Ямало-Ненецком автономном округе. Как отметил в социальных сетях руководитель экспедиции, Сергей Щербаков, до аудитории сообщение об «экваторе» всего путешествия пришло с небольшим опозданием — из-за отсутствия связи.

И, как рассказал глава экспедиции, «златокипящая Мангазея» оказалась не совсем тем, что ожидали увидеть исследователи: на своей странице Сергей Щербаков поделился рассуждениями о том, что никак не может понять мотивацию «предков», обустроивших крепость и торговый город именно в этом месте — по его словам, локация, где находится городище, ничем не отличается от других подобных местностей.

Кроме того, Сергей Щербаков поделился и впечатлениями экипажа от движения по реке Таз: во-первых, эта река гораздо больше и мощнее Иртыша, а во-вторых — очень непредсказуема — дно неоднородно и иногда под яхтой «проплывали» и совсем неглубокие отмели, и омуты на несколько десятков метров.

Напомним, экспедиция «Открываем Сибирь заново» приурочена к 450-летию освоения Сибири: 7 июля, стартовав от «Омской крепости», яхта «Сибирь» начала свое путешествие по регионам и рекам, останавливаясь в населенных пунктах для лекций и других просветительских мероприятий — в них принимают участие члены Русского географического общества, яхтсмены, ученые и даже спортсмены, присоединяющиеся к экспедиции на разных этапах пути.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Иртыш#Новости#Сибирь#Экспедиция#Ямало-Ненецкий автономный округ#Сергей Щербаков#Мангазея#Река Таз
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