В Узбекистане из-за болотного газа погибла российская журналистика

Posted 23 октября, 10:08
Published 23 октября, 10:08
Modified 23 октября, 10:12
Updated 23 октября, 10:12
47-летняя российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник отправились в Узбекистан в отпуск. Они сняли номер в одном из отелей Ташкента, однако отдых пошел не по плану и завершился плачевно. Вечером 20 октября тела туристов без признаков жизни обнаружили сотрудники гостиницы, сообщает телеграм-канал Baza.
Известны также некоторые подробности произошедшего: выяснилось, что нашли Паперную и ее друга благодаря посылке, которая пришла в отель и была адресована журналистке. Сначала сотрудники пытались дозвониться до девушки, но телефон никто не брал, тогда было решено вскрыть дверь в номер. Внутри него и находились погибшие.
Позже в отеле изданию Podrobno.uz подтвердили эту информацию, сейчас по факту смертельного инцидента ведется расследование, здание опечатано. По предварительной версии, пара отравилась болотным газом, который попал в вентиляцию после чистки бассейна в ночь с 19 на 20 октября. В течение двух дней тело журналистки должны доставить в Москву, у нее остался сын, пишет IRCITY.RU.
Инесса Паперная родилась в Иркутске и окончила местный государственный университет по специальности филология, после чего решила переехать в Москву. Там она успела поработать редактором издания «Лента.ру», в деловом журнале «Профиль», а также в Центре Стратегического развития.
Напомним, что на прошлой неделе погиб исполнитель группы One Direction Лиам Пейн. Он выпал из окна третьего этажа отеля Casa Sur в Буэнос-Айресе и получил травмы, несовместимые с жизнью.