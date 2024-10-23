В Узбекистане из-за болотного газа погибла российская журналистика

Известны также некоторые подробности произошедшего: выяснилось, что нашли Паперную и ее друга благодаря посылке, которая пришла в отель и была адресована журналистке. Сначала сотрудники пытались дозвониться до девушки, но телефон никто не брал, тогда было решено вскрыть дверь в номер. Внутри него и находились погибшие.