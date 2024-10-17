В Аргентине загадочно погиб исполнитель группы One Direction Лиам Пейн: что известно

Posted 17 октября, 05:03
Published 17 октября, 05:03
Modified 17 октября, 05:05
Updated 17 октября, 05:05
Сегодня ночью бывший солист группы One Direction Лиам Пейн выпал из окна третьего этажа отеля Casa Sur в Буэнос-Айресе. Об этом сообщила местная газета La Nación. Исполнитель получил травмы, несовместимые с жизнью, спасатели отмечали, что возможности реанимации не было.
«Судя по тому, что видела команда, у него перелом основания черепа, это очень серьезная травма», — рассказал глава городской службы скорой помощи SAME Альберто Кресенти.
Сообщение о трагедии поступило в диспетчерскую 911, на место отправились полицейские. Интересно, что менеджер отеля, который и вызвал спецслужбу, во время звонка говорил о громком шуме на заднем дворе и агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя. Теперь правоохранители пытаются выяснить, причастен ли кто-то к смерти Пейна или это был несчастный случай.
Также примечательно, что за полчаса до трагедии певец опубликовал в социальной сети серию фотографий со своей девушкой, а за несколько дней выложил видео, в котором восхищался прекрасным днем в Аргентине.
Известно, что исполнитель отправится в Аргентину не просто так. Во время поездки он хотел встретиться с коллегой по группе Найлом Хораном и наладить с ним отношения. Удалось ли музыкантам помириться пока остается загадкой.
«Прошло много времени с тех пор, как мы с Найлом разговаривали. Нам есть о чем поговорить. И я хотел бы уладить пару вещей с этим мальчиком. Я думаю, мы могли бы просто пойти и поздороваться», — говорил в одном из видео Пейн, запись была сделана за две недели до трагедии.
Британский певец Лиам Джеймс Пейн родился 29 августа 1993 года в Вулвергемптоне, Великобритания. В музыку он пришел в 2010 году, начальной точкой карьеры Пейна стало участие в шоу талантов The X Factor. Тогда одна из судей шоу Николь Шерзингер предложила ему создать группу. Так и появилась One Direction, состав группы был такой: сам Пейн, Гарри Стайлс, Найалл Хоран и Луи Томлинсон. Их первый студийный альбом Up All Night вышел в 2011 году.