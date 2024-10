В Аргентине загадочно погиб исполнитель группы One Direction Лиам Пейн: что известно

Британский певец Лиам Джеймс Пейн родился 29 августа 1993 года в Вулвергемптоне, Великобритания. В музыку он пришел в 2010 году, начальной точкой карьеры Пейна стало участие в шоу талантов The X Factor. Тогда одна из судей шоу Николь Шерзингер предложила ему создать группу. Так и появилась One Direction, состав группы был такой: сам Пейн, Гарри Стайлс, Найалл Хоран и Луи Томлинсон. Их первый студийный альбом Up All Night вышел в 2011 году.