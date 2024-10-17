В Аргентине загадочно погиб исполнитель группы One Direction Лиам Пейн: что известно

Сообщение о трагедии поступило в диспетчерскую 911, на место отправились полицейские. Интересно, что менеджер отеля, который и вызвал спецслужбу, во время звонка говорил о громком шуме на заднем дворе и агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя. Теперь правоохранители пытаются выяснить, причастен ли кто-то к смерти Пейна или это был несчастный случай.