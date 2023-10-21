Виталий Хоценко поручил обновить стратегию развития Омской области до 2030 года

Соответствующий план в облправительстве приняли в апреле 2023 года. По прошествии шести месяцев его скорректировали и обновили. На его содержание повлияли в том числе итоги Петербургского международного экономического форума. Глава региона отправлялся в Санкт-Петербург, где в рамках мероприятия было заключено несколько важных для Омской области соглашений, были обозначены новые партнерские связи. Кроме того, Хоценко обсуждал положение и развитие региона с федеральными министрами.