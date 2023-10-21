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Виталий Хоценко поручил обновить стратегию развития Омской области до 2030 года

Виталий Хоценко поручил обновить стратегию развития Омской области до 2030 года

21 октября 2023, 10:17
Через полгода план необходимо было скорректировать, актуализировав определенные направления.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил обновленную дорожную карту по развитию стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. В течение ближайших семи лет планируется создание промышленных кластеров и технопарков, открытие логистических центров и тепличных комплексов. Также в план дополнительно внесли задачу по развитию северных районов Омской области.

«В план также вошли проекты по заготовке и переработке леса, обновлению пассажирского транспорта, строительству жилья: в Кировском административном округе, в микрорайонах „Амурский-2“ и „Зеленая река“. В сфере социального развития запланировали капитальный ремонт школ. Сделаем все, чтобы повысить инвестиционную и социальную привлекательность нашего региона», — отметил губернатор Виталий Хоценко.

Соответствующий план в облправительстве приняли в апреле 2023 года. По прошествии шести месяцев его скорректировали и обновили. На его содержание повлияли в том числе итоги Петербургского международного экономического форума. Глава региона отправлялся в Санкт-Петербург, где в рамках мероприятия было заключено несколько важных для Омской области соглашений, были обозначены новые партнерские связи. Кроме того, Хоценко обсуждал положение и развитие региона с федеральными министрами.

Так, для инвестиционной привлекательности в Омской области намерены создать агрбиотехнопарк, экопромышленный и индустриальные территории. Для северной части региона также будут искать инвесторов, которые займутся развитием свободных земельных участков.

В стратегию развития региона до 2023 года вложено сразу несколько направлений. В этом числе формирование конкурентоспособной экономики региона. Позиция Омской области будет укрепляться за счет обрабатывающих производств и агропромышленного комплекса. Также в течение последующих лет здесь организуют крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр. Его работа будет ориентирована на страны Азии и Ближнего Востока. И, разумеется, в план включена цель по повышению качества жизни жителей области.

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#Политика#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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