Виталий Хоценко поручил обновить стратегию развития Омской области до 2030 года

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил обновленную дорожную карту по развитию стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. В течение ближайших семи лет планируется создание промышленных кластеров и технопарков, открытие логистических центров и тепличных комплексов. Также в план дополнительно внесли задачу по развитию северных районов Омской области.
«В план также вошли проекты по заготовке и переработке леса, обновлению пассажирского транспорта, строительству жилья: в Кировском административном округе, в микрорайонах „Амурский-2“ и „Зеленая река“. В сфере социального развития запланировали капитальный ремонт школ. Сделаем все, чтобы повысить инвестиционную и социальную привлекательность нашего региона», — отметил губернатор Виталий Хоценко.
Соответствующий план в облправительстве приняли в апреле 2023 года. По прошествии шести месяцев его скорректировали и обновили. На его содержание повлияли в том числе итоги Петербургского международного экономического форума. Глава региона отправлялся в Санкт-Петербург, где в рамках мероприятия было заключено несколько важных для Омской области соглашений, были обозначены новые партнерские связи. Кроме того, Хоценко обсуждал положение и развитие региона с федеральными министрами.
Так, для инвестиционной привлекательности в Омской области намерены создать агрбиотехнопарк, экопромышленный и индустриальные территории. Для северной части региона также будут искать инвесторов, которые займутся развитием свободных земельных участков.
В стратегию развития региона до 2023 года вложено сразу несколько направлений. В этом числе формирование конкурентоспособной экономики региона. Позиция Омской области будет укрепляться за счет обрабатывающих производств и агропромышленного комплекса. Также в течение последующих лет здесь организуют крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр. Его работа будет ориентирована на страны Азии и Ближнего Востока. И, разумеется, в план включена цель по повышению качества жизни жителей области.