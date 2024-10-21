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Posted 21 октября, 10:45

Published 21 октября, 10:45

Modified 21 октября, 10:47

Updated 21 октября, 10:47

Иллюстрация

Slava, что ты сделал? Омичи прокомментировали «завандаленный» дизайн троллейбусов

21 октября 2024, 10:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи высказались о рисунках, которые оставили вандалы на троллейбусах

Неизвестные проникли на территорию депо и разрисовали два подвижных состава. На предприятии запустили проверку.

Омичи высказали мнение о троллейбусах, разрисованных вандалами. Напомним, злоумышленники оставили огромные граффити на троллейбусах прямо в депо. Сейчас на предприятии проводится служебное расследование.

Собрали мнение омичей насчет подобной живописи на общественном транспорте. Горожане оставили комментарии в пабликах Города55 и «100 необычных мест Омска». Вот некоторые из них:

«Я не понимаю, одни вертолет подожгли, другие — троллейбусы разрисовали. И это все на закрытых территориях, а не в чистом поле».
«А где же тот сторож с чашкой чая в руке и неработающим монитором?»
«А что теперь с „Адмиралом“ делать будут? Как его теперь отмыть?»
«И так ни фига не видно в окна зимой, наугад едут люди, по звукам ориентируются, где выходить, за что окна-то замазал? Кому хуже сделал? Не знаю, мне кажется, это заказ или пиар».
«А выглядит прикольно».
«Лучше, чем реклама бездушная».
«А смысл этих рисунков?»

Внешний вид сразу двух троллейбусов серьезно пострадал: неизвестный автор, «расписавшийся» как Slava, не пожалел на создание надписей аэрозольных красок — под ними оказались даже окна общественного транспорта.

«Обновленный дизайн». Омские троллейбусы пострадали от рук вандала-граффитиста
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#Евгений Игишев#Омск#Граффити#Вандализм#Расследование#Троллейбусы#Живопись
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