«Обновленный дизайн». Омские троллейбусы пострадали от рук вандала-граффитиста

Posted 20 октября, 13:45
Published 20 октября, 13:45
Modified 20 октября, 13:47
Updated 20 октября, 13:47
Как отмечают очевидцы, внешний вид сразу двух троллейбусов серьезно пострадал: неизвестный автор, «расписавшийся» как «Slava», не пожалел на создание надписей аэрозольных красок — под ними оказались даже окна общественного транспорта.
По словам представителя городской администрации, отреагировавшего на публикации в социальных сетях, сейчас на предприятии проводится служебное расследование — злоумышленник разрисовал троллейбусы прямо в депо, а специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, рассматривается и вопрос об обращении в правоохранительные органы — в этом случае «художнику» может грозить как административная, так и уголовная ответственность.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом проявлении вандализма, также постигшем транспортную инфраструктуру Омска: накануне стало известно о молодом человеке, разбившем пинком ноги дверь на входе в один из теплых остановочных комплексов.