«Обновленный дизайн». Омские троллейбусы пострадали от рук вандала-граффитиста

По словам представителя городской администрации, отреагировавшего на публикации в социальных сетях, сейчас на предприятии проводится служебное расследование — злоумышленник разрисовал троллейбусы прямо в депо, а специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, рассматривается и вопрос об обращении в правоохранительные органы — в этом случае «художнику» может грозить как административная, так и уголовная ответственность.