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Posted 20 октября, 13:45

Published 20 октября, 13:45

Modified 20 октября, 13:47

Updated 20 октября, 13:47

иллюстрация

«Обновленный дизайн». Омские троллейбусы пострадали от рук вандала-граффитиста

20 октября 2024, 13:45
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Вандал-граффитист разрисовал троллейбусы, припаркованные в омском депо

Информация о троллейбусах, неожиданно получивших «новый дизайн», появилась в популярных среди омичей интернет-сообществах в социальных сетях.

Как отмечают очевидцы, внешний вид сразу двух троллейбусов серьезно пострадал: неизвестный автор, «расписавшийся» как «Slava», не пожалел на создание надписей аэрозольных красок — под ними оказались даже окна общественного транспорта.

По словам представителя городской администрации, отреагировавшего на публикации в социальных сетях, сейчас на предприятии проводится служебное расследование — злоумышленник разрисовал троллейбусы прямо в депо, а специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, рассматривается и вопрос об обращении в правоохранительные органы — в этом случае «художнику» может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом проявлении вандализма, также постигшем транспортную инфраструктуру Омска: накануне стало известно о молодом человеке, разбившем пинком ноги дверь на входе в один из теплых остановочных комплексов.

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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Социальные сети#Граффити#Вандализм#Новости#Камеры видеонаблюдения#Троллейбусы#Правоохранительные органы#Городская администрация
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