ГК «Титан» провела для омских журналистов экскурсию по крупнейшему заводу комбикорма

Posted 21 октября, 04:17
Published 21 октября, 04:17
Modified 21 октября, 04:19
Updated 21 октября, 04:19
Свою работу важнейший элементов производственной цепочки компании «Титан-Агро» (входит в Группу компаний «Титан») начал в 2015 году, и с тех пор демонстрирует один из самых впечатляющих результатов, выпуская 125 тысяч тонн комбикорма в год.
Со всеми особенностями работы важного и востребованного предприятия журналистов познакомил Сергей Жидик, директор комбикормового завода «Пушкинский» — вместе с ним гости предприятия познакомились с каждым процессом, протекающим в цехах завода: от приема поставок зерна и до отгрузки готовой продукции.
«Наша компания заслуженно удерживает флагманские позиции в агропромышленном комплексе региона, повышая продовольственную безопасность как Омской области, так и других территорий России. Именно от качества кормов, правильно подобранного состава рецептур во многом зависит качество и вкус конечной продукции — яиц, молока и мяса. Мы применяем на производстве лучшие технологические решения и выпускаем продукцию высочайшего качества», — отметил Сергей Жидик, директор ОП «Комбикормовый завод Пушкинский» ООО «Титан-Агро».
Кроме того, Сергей Жидик познакомил журналистов и с технологией производства комбикорма: сегодня завод выпускает более 50 видов полнорационных комбикормов высокого качества, предназначенных для сельскохозяйственных птиц и животных разного возраста. Однако кроме уже отработанных рецептур, «Пушкинский» комбикормовый завод способен помочь и небольшим фермерским хозяйствам, нуждающимся в индивидуальной рецептуре под свои задачи.
Достигать высоких результатов в производстве удается благодаря строгому контролю сырья для кормов — за их соответствие ГОСТам отвечает собственная производственно-техническая лаборатория, чей коллектив и персонал является предметом особой гордости предприятия.
Также в ходе экскурсии журналистов познакомили и со следующими «звеньями» производственной цепочки «Титан-Агро» и их направлениями работы, а это — свиноводческий комплекс «Петровский» и «Пушкинский» мясокомбинат, выпускающий порядка 9 тысяч тонн мясной продукции в год.