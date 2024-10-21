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Posted 21 октября, 04:17

Published 21 октября, 04:17

Modified 21 октября, 04:19

Updated 21 октября, 04:19

ГК «Титан» провела для омских журналистов экскурсию по крупнейшему заводу комбикорма

ГК «Титан» провела для омских журналистов экскурсию по крупнейшему заводу комбикорма

21 октября 2024, 04:17
Фото: Пресс-служба ГК «Титан»
Группа компаний «Титан», реализуя программу регионального промышленного туризма, организовала для журналистов из районных изданий по комбикормовому заводу «Пушкинский» — крупнейшему в Омской области предприятию подобного рода.

Свою работу важнейший элементов производственной цепочки компании «Титан-Агро» (входит в Группу компаний «Титан») начал в 2015 году, и с тех пор демонстрирует один из самых впечатляющих результатов, выпуская 125 тысяч тонн комбикорма в год.

Со всеми особенностями работы важного и востребованного предприятия журналистов познакомил Сергей Жидик, директор комбикормового завода «Пушкинский» — вместе с ним гости предприятия познакомились с каждым процессом, протекающим в цехах завода: от приема поставок зерна и до отгрузки готовой продукции.

«Наша компания заслуженно удерживает флагманские позиции в агропромышленном комплексе региона, повышая продовольственную безопасность как Омской области, так и других территорий России. Именно от качества кормов, правильно подобранного состава рецептур во многом зависит качество и вкус конечной продукции — яиц, молока и мяса. Мы применяем на производстве лучшие технологические решения и выпускаем продукцию высочайшего качества», — отметил Сергей Жидик, директор ОП «Комбикормовый завод Пушкинский» ООО «Титан-Агро».

Кроме того, Сергей Жидик познакомил журналистов и с технологией производства комбикорма: сегодня завод выпускает более 50 видов полнорационных комбикормов высокого качества, предназначенных для сельскохозяйственных птиц и животных разного возраста. Однако кроме уже отработанных рецептур, «Пушкинский» комбикормовый завод способен помочь и небольшим фермерским хозяйствам, нуждающимся в индивидуальной рецептуре под свои задачи.

Достигать высоких результатов в производстве удается благодаря строгому контролю сырья для кормов — за их соответствие ГОСТам отвечает собственная производственно-техническая лаборатория, чей коллектив и персонал является предметом особой гордости предприятия.

Также в ходе экскурсии журналистов познакомили и со следующими «звеньями» производственной цепочки «Титан-Агро» и их направлениями работы, а это — свиноводческий комплекс «Петровский» и «Пушкинский» мясокомбинат, выпускающий порядка 9 тысяч тонн мясной продукции в год.

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