ГК «Титан» провела для омских журналистов экскурсию по крупнейшему заводу комбикорма

Кроме того, Сергей Жидик познакомил журналистов и с технологией производства комбикорма: сегодня завод выпускает более 50 видов полнорационных комбикормов высокого качества, предназначенных для сельскохозяйственных птиц и животных разного возраста. Однако кроме уже отработанных рецептур, «Пушкинский» комбикормовый завод способен помочь и небольшим фермерским хозяйствам, нуждающимся в индивидуальной рецептуре под свои задачи.