ГК «Титан» запустила первую в Омской области промышленную Точку рационализаторства

Posted 16 октября, 11:08
Published 16 октября, 11:08
Modified 16 октября, 11:10
Updated 16 октября, 11:10
В 2023 году команда рационализаторов ГК «Титан» успешно завершила курс обучения по программе «Рационализаторство» на базе АНО «Агентство развития профессий и навыков (Вордскиллс Россия)».
И уже сегодня состоялось первое рабочее совещание рационализаторов, на котором был определен состав рабочей группы специалистов: в дальнейшем именно им предстоит реализовывать методики, направленные на развитие производственной системы, увеличение выпуска продукции и повышение ее качества, внедрять различные ноу-хау и разрабатывать способы улучшения условий труда, сокращения затрат и обеспечивать применение наиболее совершенных технологических решений в производственных процессах «Омского каучука».
«Внедрение культуры непрерывных улучшений в производственный сектор — это одна из целей национального проекта „Производительность труда“, запущенного в российских регионах по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина. Предприятия, которые участвуют в национальном проекте, помимо экспертной поддержки, получают значительный набор инструментов — от эргономики рабочего места до создания целой экосистемы для постоянных улучшений, такой как Точка рационализаторства», — рассказала Анна Негодуйко, министр экономического развития Омской области.
Открытие Точки рационализаторства — следующий этап участия предприятий Группы компаний «Титан» в национальном проекте «Производительность труда», утвержденном Президентом РФ, Владимиром Путиным. Одна из важнейших целей нацпроекта — создание условий для оптимизации существующих производственных процессов и закрепление ее результатов с ежегодным приростом процента выработки предприятий.
«В рамках реализации задачи по наращиванию технологического суверенитета перед промышленностью стоят задачи по оптимизации производственных процессов и по улучшению качества продукции. Уже реализованные в ГК „Титан“ этапы нацпроекта „Производительность труда“ позволяют говорить об эффективности этих мер для экономики предприятия. Именно поэтому мы первыми в регионе решили открыть Точку рационализаторства на базе промышленного предприятия, это позволит нам раскрыть новые возможности совершенствования процессов и роста профессионального мастерства», — отметила Ольга Тарасенко, Генеральный директор ГК «Титан»
Кроме того, новая Точка рационализаторства станет не только единым узлом аудита системы управления рационализаторской деятельностью, но и креативным центром проведения семинаров, деловых игр, тренингов и проектных сессий.