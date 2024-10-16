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Posted 16 октября, 11:08

Published 16 октября, 11:08

Modified 16 октября, 11:10

Updated 16 октября, 11:10

ГК «Титан» запустила первую в Омской области промышленную Точку рационализаторства

ГК «Титан» запустила первую в Омской области промышленную Точку рационализаторства

16 октября 2024, 11:08
Фото: Пресс-служба ГК «Титан»
Точка рационализаторства — уникальное корпоративное пространство, запущенное в рамках национального проекта «Производительность труда»: основной целью его деятельности станет внедрение новых методик во все производственные процессы Группы компаний «Титан».

В 2023 году команда рационализаторов ГК «Титан» успешно завершила курс обучения по программе «Рационализаторство» на базе АНО «Агентство развития профессий и навыков (Вордскиллс Россия)».

И уже сегодня состоялось первое рабочее совещание рационализаторов, на котором был определен состав рабочей группы специалистов: в дальнейшем именно им предстоит реализовывать методики, направленные на развитие производственной системы, увеличение выпуска продукции и повышение ее качества, внедрять различные ноу-хау и разрабатывать способы улучшения условий труда, сокращения затрат и обеспечивать применение наиболее совершенных технологических решений в производственных процессах «Омского каучука».

«Внедрение культуры непрерывных улучшений в производственный сектор — это одна из целей национального проекта „Производительность труда“, запущенного в российских регионах по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина. Предприятия, которые участвуют в национальном проекте, помимо экспертной поддержки, получают значительный набор инструментов — от эргономики рабочего места до создания целой экосистемы для постоянных улучшений, такой как Точка рационализаторства», — рассказала Анна Негодуйко, министр экономического развития Омской области.

Открытие Точки рационализаторства — следующий этап участия предприятий Группы компаний «Титан» в национальном проекте «Производительность труда», утвержденном Президентом РФ, Владимиром Путиным. Одна из важнейших целей нацпроекта — создание условий для оптимизации существующих производственных процессов и закрепление ее результатов с ежегодным приростом процента выработки предприятий.

«В рамках реализации задачи по наращиванию технологического суверенитета перед промышленностью стоят задачи по оптимизации производственных процессов и по улучшению качества продукции. Уже реализованные в ГК „Титан“ этапы нацпроекта „Производительность труда“ позволяют говорить об эффективности этих мер для экономики предприятия. Именно поэтому мы первыми в регионе решили открыть Точку рационализаторства на базе промышленного предприятия, это позволит нам раскрыть новые возможности совершенствования процессов и роста профессионального мастерства», — отметила Ольга Тарасенко, Генеральный директор ГК «Титан»

Кроме того, новая Точка рационализаторства станет не только единым узлом аудита системы управления рационализаторской деятельностью, но и креативным центром проведения семинаров, деловых игр, тренингов и проектных сессий.

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#Илья Скобин#Бизнес#Промышленность#Новости#Минэкономразвития#Омский каучук#Титан#Производительность труда
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