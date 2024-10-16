ГК «Титан» запустила первую в Омской области промышленную Точку рационализаторства

И уже сегодня состоялось первое рабочее совещание рационализаторов, на котором был определен состав рабочей группы специалистов: в дальнейшем именно им предстоит реализовывать методики, направленные на развитие производственной системы, увеличение выпуска продукции и повышение ее качества, внедрять различные ноу-хау и разрабатывать способы улучшения условий труда, сокращения затрат и обеспечивать применение наиболее совершенных технологических решений в производственных процессах «Омского каучука».