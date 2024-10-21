Ездят мыться в город. Глава Марьяновского района спорит с прокуратурой из-за бани

Posted 21 октября, 05:45
Published 21 октября, 05:45
Modified 21 октября, 05:47
Updated 21 октября, 05:47
В Марьяновском районе разгорается конфликт вокруг закрытия единственной общественной бани. Глава района Аркадий Ефименко на 12 канале выразил свое несогласие с действиями прокуратуры, которая инициировала закрытие бани. По его мнению, база для санитарных процедур в районе все еще может функционировать, несмотря на претензии надзорного органа.
Ефименко рассказал, что по инициативе местной администрации была проведена техническая экспертиза здания. Эксперты установили, что лишь десятая часть бани нуждается в ремонте, так как была признана аварийной. В ответ на это администрация ограничила доступ к опасной зоне, выполнив рекомендации специалистов.
Однако, несмотря на предпринятые меры, прокуратура подала иск в суд, требуя проведения капитального ремонта. Суд, в свою очередь, постановил временно закрыть баню до окончательного решения вопроса. Ефименко считает это решение несправедливым, так как суд отклонил требование прокуратуры о капитальном ремонте.
В сложившейся ситуации администрация поселения планирует подать встречный иск, чтобы снять временные ограничения и вновь открыть баню для жителей. В настоящее время жителям Марьяновки приходится ездить в город, чтобы воспользоваться услугами общественных бань.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что омичи 20 октября обнаружили перекрытый участок набережной Тухачевского. Дорогу загородили бетонными блоками и листами профнастила из-за начавшихся строительных работ.