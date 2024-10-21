Ездят мыться в город. Глава Марьяновского района спорит с прокуратурой из-за бани

В Марьяновском районе разгорается конфликт вокруг закрытия единственной общественной бани. Глава района Аркадий Ефименко на 12 канале выразил свое несогласие с действиями прокуратуры, которая инициировала закрытие бани. По его мнению, база для санитарных процедур в районе все еще может функционировать, несмотря на претензии надзорного органа.