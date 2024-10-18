В Омске в интернет-магазинах обнаружили «левые» семена неизвестной малины

Вероятно, несколько экземпляров омичи уже успели выкупить. Для того, чтобы проверить, осуществляются ли продажи, сотрудники провели соответствующие мероприятия без уведомления продавцов. Как оказалось, все указанные сорта не прошли государственные испытания и не допущены к использованию на территории России.