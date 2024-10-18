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Posted 18 октября, 06:09

Published 18 октября, 06:09

Modified 18 октября, 06:33

Updated 18 октября, 06:33

В Омске в интернет-магазинах обнаружили «левые» семена неизвестной малины

В Омске в интернет-магазинах обнаружили «левые» семена неизвестной малины

18 октября 2024, 06:09
Фото: 1MI
Как оказалось, эти сорта не проходили должных испытаний и не были допущены к продаже.

Как рассказали в Россельхознадзоре, в октябре 2024 года сотрудники выявили факты продажи саженцев плодово-ягодных культур, названия которых отсутствуют в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений.

Несколько интернет-магазинов, которые базируются в Омске, предлагали покупателям интересные «новинки», это малина «Краса России», красная смородина «Алтайская рубиновая» и земляника с экзотическими названиями «Аврора Мунира», «Альбион», «Априка» и «Брилла».

Вероятно, несколько экземпляров омичи уже успели выкупить. Для того, чтобы проверить, осуществляются ли продажи, сотрудники провели соответствующие мероприятия без уведомления продавцов. Как оказалось, все указанные сорта не прошли государственные испытания и не допущены к использованию на территории России.

В ответ на выявленные нарушения, Россельхознадзор вынес два предостережения юридическим лицам, занимающимся продажей этих саженцев в интернете, о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства.

Ранее Город55 писал о том, что на прилавки омских магазинов чуть не попали зараженные червецом гранаты. Их везли их Узбекистана, по всей видимости, плоды заранее не проверяли. Всю партию изъяли сотрудники Россельхознадзора.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Новости#Фальсификация#Государственные испытания#Интернет-магазины
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