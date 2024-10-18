В Омске в интернет-магазинах обнаружили «левые» семена неизвестной малины

Posted 18 октября, 06:09
Published 18 октября, 06:09
Modified 18 октября, 06:33
Updated 18 октября, 06:33
Как рассказали в Россельхознадзоре, в октябре 2024 года сотрудники выявили факты продажи саженцев плодово-ягодных культур, названия которых отсутствуют в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений.
Несколько интернет-магазинов, которые базируются в Омске, предлагали покупателям интересные «новинки», это малина «Краса России», красная смородина «Алтайская рубиновая» и земляника с экзотическими названиями «Аврора Мунира», «Альбион», «Априка» и «Брилла».
Вероятно, несколько экземпляров омичи уже успели выкупить. Для того, чтобы проверить, осуществляются ли продажи, сотрудники провели соответствующие мероприятия без уведомления продавцов. Как оказалось, все указанные сорта не прошли государственные испытания и не допущены к использованию на территории России.
В ответ на выявленные нарушения, Россельхознадзор вынес два предостережения юридическим лицам, занимающимся продажей этих саженцев в интернете, о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства.
Ранее Город55 писал о том, что на прилавки омских магазинов чуть не попали зараженные червецом гранаты. Их везли их Узбекистана, по всей видимости, плоды заранее не проверяли. Всю партию изъяли сотрудники Россельхознадзора.