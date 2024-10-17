В Омск привезли 9 тонн гранатов, зараженных опасными белыми жуками с длинными лапками

Posted 17 октября, 05:27
Published 17 октября, 05:27
Modified 17 октября, 05:31
Updated 17 октября, 05:31
Как рассказали в Россельхознадзоре по Омской области, в октябре 2024 к нам поступили 9,2 тонны гранатов из Узбекистана, зараженных опасным карантинным вредителем — червецом Комстока.
Этот вредитель поражает множество видов растений, включая фруктовые деревья, овощи, декоративные растения. Он ослабляет растения, вызывая усыхание и отмирание побегов и листьев, пожелтение и опадание листвы, а также ухудшение качества плодов.
Для предотвращения распространения вредителя в регионе зараженные гранаты прошли фумигацию. После повторного исследования червеца Комстока в фруктах обнаружено не было, и они были допущены к продаже.
Отметим, что червец выглядит как ватные комочки между фруктами и листвой. У него овальное тельце около 3-5 мм, множество лапок и усики. Внешне вредитель напоминает белую мокрицу.
С начала 2024 года в Омской области зафиксировано 52 случая заражения продукции карантинными вредителями, ввезенной из Узбекистана, в том числе 11 случаев заражения червецом Комстока.
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