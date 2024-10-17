gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 05:27

Published 17 октября, 05:27

Modified 17 октября, 05:31

Updated 17 октября, 05:31

Иллюстрация

В Омск привезли 9 тонн гранатов, зараженных опасными белыми жуками с длинными лапками

17 октября 2024, 05:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

На омские прилавки чуть не попали зараженные белым червецом гранаты

Плоды привезли из Узбекистана, к счастью, добраться до полок с товарами и оказаться на столах омичей они не успели.

Как рассказали в Россельхознадзоре по Омской области, в октябре 2024 к нам поступили 9,2 тонны гранатов из Узбекистана, зараженных опасным карантинным вредителем — червецом Комстока.

Этот вредитель поражает множество видов растений, включая фруктовые деревья, овощи, декоративные растения. Он ослабляет растения, вызывая усыхание и отмирание побегов и листьев, пожелтение и опадание листвы, а также ухудшение качества плодов.

Для предотвращения распространения вредителя в регионе зараженные гранаты прошли фумигацию. После повторного исследования червеца Комстока в фруктах обнаружено не было, и они были допущены к продаже.

Отметим, что червец выглядит как ватные комочки между фруктами и листвой. У него овальное тельце около 3-5 мм, множество лапок и усики. Внешне вредитель напоминает белую мокрицу.

С начала 2024 года в Омской области зафиксировано 52 случая заражения продукции карантинными вредителями, ввезенной из Узбекистана, в том числе 11 случаев заражения червецом Комстока.

Ранее Город55 писал о том, как в Омске с наступлением осени поменялись цены. Сильно выросли в стоимости огурцы, апельсины и помидоры, а вот курица и другая птица, колбаса, консервы, макароны стали стоить дешевле, чем раньше.

Подорожали огурцы, помидоры, одежда, обувь. Как за месяц в Омске изменились цены
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Карантин#Новости#Вредители#Узбекистан#Продукция#Фумигация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика