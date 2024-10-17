Закрываются на отдых. В Омске прекращают работу парки аттракционов

Posted 17 октября, 07:59
Published 17 октября, 07:59
Modified 17 октября, 08:07
Updated 17 октября, 08:07
Как рассказали в пресс-службе омских городских парков, аттракционы закрываются на длительный зимний перерыв. Отдыхать парки будут до весны, однако в них все же будут проводить праздничные новогодние мероприятия.
Речь идет о двух парках, это парк культуры и отдыха «Советский», а также парк имени 30-летия ВЛКСМ. Там нельзя будет покататься на аттракционах.
Не менее популярный парк «Вокруг света» на Зеленом острове пока что не объявлял о зимнем перерыве.
Все парки остаются доступными для осенних и зимних прогулок. Недавно, кстати, омичам рассказали, можно ли кормить в парках белочек и какой вид корма выбирать.