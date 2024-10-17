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Posted 17 октября, 07:59

Published 17 октября, 07:59

Modified 17 октября, 08:07

Updated 17 октября, 08:07

Омичам рассказали о закрытии парков аттракционов на зимний сезон

Закрываются на отдых. В Омске прекращают работу парки аттракционов

17 октября 2024, 07:59
Фото: gorod55.ru

Омичам рассказали о закрытии парков аттракционов на зимний сезон

Речь идет о парке 30-летия ВЛКСМ и парке в Советском округе.

Как рассказали в пресс-службе омских городских парков, аттракционы закрываются на длительный зимний перерыв. Отдыхать парки будут до весны, однако в них все же будут проводить праздничные новогодние мероприятия.

Речь идет о двух парках, это парк культуры и отдыха «Советский», а также парк имени 30-летия ВЛКСМ. Там нельзя будет покататься на аттракционах.

Не менее популярный парк «Вокруг света» на Зеленом острове пока что не объявлял о зимнем перерыве.

Все парки остаются доступными для осенних и зимних прогулок. Недавно, кстати, омичам рассказали, можно ли кормить в парках белочек и какой вид корма выбирать.

Сухофрукты, орехи и семечки. Омичам рассказали, чем кормить белочек
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#Кристина Антоносян#Отдых#Омск#Парк 30-летия ВЛКСМ#Парк#Новости#Советский парк#Аттракцион
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