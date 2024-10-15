«Обиженная женщина». Режиссер Кончаловский рассказал правду о жизни с Толкалиной

Posted 15 октября, 19:14
Published 15 октября, 19:14
Modified 15 октября, 19:18
Updated 15 октября, 19:18
В интервью на «Центральном телевидении» режиссер Егор Кончаловский рассказал об отношениях и расставании с актрисой Любовью Толкалиной. Мужчина считает, что бывшая возлюбленная все еще обижена на него.
«В данном случае брак это или не брак, не имеет значения. Ты можешь быть женатым и расставаться как свинья, и неженатым и при этом уйти нормально. Мне кажется, что мы нормально расстались, но все равно, конечно, Люба — обиженная женщина. Ну что ж поделать. Так бывает», — заявил режиссер.
Напомним, что Егор Кончаловский и Любовь Толкалина были вместе 20 лет, но расстались в 2017 году. В 2001 у пары родилась дочь Мария, но даже появление ребенка не заставило режиссера сделать предложение актрисе.
При этом в следующих отношениях он действовал значительно решительнее. В 2022 году Кончаловский женился на адвокате Марии Леоновой, которая младше его на 18 лет, годом позже у них родился сын Марат. Первый ребенок же появился на свет в 2017.
«Мне нужно было, не дай бог, что со мной случится, чтобы они (дети — прим. ред.) были защищены. Официальный брак в этом смысле более уместен», — объяснил режиссер.
Ранее разрыв комментировала с сама Любовь Толкалина, отмечая, что за это время они могли пожениться, но этого так и не произошло.
«Мы жили с Егором очень долгое время, он приглашал меня замуж. Я не пошла. Он пришел с брачным договором, а я хотела, чтобы он повел меня в храм. Оскорбило ли это меня? Нет, я просто все поняла», — сказала актриса.
Источник: rbc.ru/life