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Posted 15 октября, 19:14

Published 15 октября, 19:14

Modified 15 октября, 19:18

Updated 15 октября, 19:18

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина

«Обиженная женщина». Режиссер Кончаловский рассказал правду о жизни с Толкалиной

15 октября 2024, 19:14
Фото: spletnik.ru
Егор Кончаловский и Любовь Толкалина
Евгений Кончаловский и Любовь Толкалина были вместе 20 лет, но так и не скрепили отношения узами брака.

В интервью на «Центральном телевидении» режиссер Егор Кончаловский рассказал об отношениях и расставании с актрисой Любовью Толкалиной. Мужчина считает, что бывшая возлюбленная все еще обижена на него.

«В данном случае брак это или не брак, не имеет значения. Ты можешь быть женатым и расставаться как свинья, и неженатым и при этом уйти нормально. Мне кажется, что мы нормально расстались, но все равно, конечно, Люба — обиженная женщина. Ну что ж поделать. Так бывает», — заявил режиссер.

Напомним, что Егор Кончаловский и Любовь Толкалина были вместе 20 лет, но расстались в 2017 году. В 2001 у пары родилась дочь Мария, но даже появление ребенка не заставило режиссера сделать предложение актрисе.

При этом в следующих отношениях он действовал значительно решительнее. В 2022 году Кончаловский женился на адвокате Марии Леоновой, которая младше его на 18 лет, годом позже у них родился сын Марат. Первый ребенок же появился на свет в 2017.

«Мне нужно было, не дай бог, что со мной случится, чтобы они (дети — прим. ред.) были защищены. Официальный брак в этом смысле более уместен», — объяснил режиссер.
Пара была вместе 20 летПара была вместе 20 лет
Пара была вместе 20 лет. Фото: starhit.ru

Ранее разрыв комментировала с сама Любовь Толкалина, отмечая, что за это время они могли пожениться, но этого так и не произошло.

«Мы жили с Егором очень долгое время, он приглашал меня замуж. Я не пошла. Он пришел с брачным договором, а я хотела, чтобы он повел меня в храм. Оскорбило ли это меня? Нет, я просто все поняла», — сказала актриса.

Источник: rbc.ru/life

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