Natan впервые прокомментировал роман с блогером Лерчек

Posted 15 октября, 08:53
Published 15 октября, 08:53
Modified 15 октября, 08:55
Updated 15 октября, 08:55
Недавно 38-летний Натан стал участником громкого скандала. На съемках шоу «Звезды в джунглях» исполнитель завел мимолетный роман с блогером Лерчек, которая недавно развелась с мужем. Симпатию звезд друг к другу заметили и другие участники.
«Ну это прямо уже какая-то симпатия, да? Углубленная…» — прокомментировала одна из участниц отношения Натана и Лерчек.
В ответ на этот вопрос певец предпочел отшутиться, однако его следующие слова стали причиной еще большего количества слухов.
«Готов ли я отдать победу Лерчек, если мы окажемся в финале? Да, готов. Я делаю все, чтобы она дошла до финала», — заявил мужчина.
После того, как слухи о романе распространились в сети, а потом подтвердились фактами, жена исполнителя Анастасия Швецова улетела в родной Казахстан и не давала никаких комментариев. Пользователи сети разочаровались в Натане и начали волноваться, что эта ситуация стала финальной точкой в отношениях пары.
«Вы даже бороться за жену не будете?»;
«А я так тебя уважала».
Есть и те фанаты, которые высказались в защиту мужчины, утверждая, что жизнь непростая вещь и никто точно не знает, что может происходить между людьми.
«У всех разные причины. Не нужно осуждать, никто не знает, что может быть завтра»;
«Каждый имеет право быть счастливым».
Исполнитель же избегает прямых ответов на вопросы о личной жизни. При это недавно на своей странице в соцсети он опубликовал многозначительные строчки из новой песни. Звучат они так: «Мы разойдемся обычно… В разные стороны, в россыпь…».
Напомним, что Лерчек развелась с мужем Артемом Чекалиным весной этого года. Фанатам все еще неизвестно, что именно стало причиной разрыва. Блогер упомянула лишь то, что на такое решение повлияли накопившиеся старые обиды.