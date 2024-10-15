Natan впервые прокомментировал роман с блогером Лерчек

После того, как слухи о романе распространились в сети, а потом подтвердились фактами, жена исполнителя Анастасия Швецова улетела в родной Казахстан и не давала никаких комментариев. Пользователи сети разочаровались в Натане и начали волноваться, что эта ситуация стала финальной точкой в отношениях пары.