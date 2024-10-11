Губернатор Хоценко рассказал о реализации крупных проектов строительства МКД в Омске

С 12 февраля 2024 года, напомним, в Омской области по указу Хоценко создали архитектурно-градостроительный совет. Его участники рассматривают важные вопросы, касающиеся архитектуры и градостроительной деятельности в регионе, а также формулируют рекомендации и решения по важным объектам.