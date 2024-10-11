Губернатор Хоценко рассказал о реализации крупных проектов строительства МКД в Омске

Posted 11 октября, 04:54
Published 11 октября, 04:54
Modified 11 октября, 04:56
Updated 11 октября, 04:56
Как рассказали в пресс-службе правительства региона, губернатор Виталий Хоценко в режиме ВКС провел заседание архитектурно-градостроительного совета Омской области. Там рассмотрели вопросы о строительстве многоквартирных домов в Центральном и Ленинском округах Омска. Также внимание уделили проекту «Заречье» на Левобережье.
«С коллегами поддержали строительство 14-этажного жилого дома с подземным паркингом на улице Кемеровская и одобрили проект 11-этажного дома на улице 2-я Трамвайная. Особое внимание уделили строительству детского сада на 350 мест и школы на 1122 места в микрорайоне „Зеленая река“, а также масштабному инвестпроекту „Заречье“. Это семь многоквартирных домов, детский сад и школа. Важно, что 5% жилья будет передано переселенцам из ветхого и аварийного жилья, обманутым дольщикам, детям-сиротам», — отметил глава региона.
С 12 февраля 2024 года, напомним, в Омской области по указу Хоценко создали архитектурно-градостроительный совет. Его участники рассматривают важные вопросы, касающиеся архитектуры и градостроительной деятельности в регионе, а также формулируют рекомендации и решения по важным объектам.