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Posted 11 октября, 04:54

Published 11 октября, 04:54

Modified 11 октября, 04:56

Updated 11 октября, 04:56

Губернатор Хоценко рассказал о реализации крупных проектов строительства МКД в Омске

Губернатор Хоценко рассказал о реализации крупных проектов строительства МКД в Омске

11 октября 2024, 04:54
Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Омской области
В Омске на Кемеровской появится высокоэтажный дом, также многоквартирный дом построят на улице 2-я Трамвайная. А в микрорайоне «Зеленая река» планируется построить детский сад и школу.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, губернатор Виталий Хоценко в режиме ВКС провел заседание архитектурно-градостроительного совета Омской области. Там рассмотрели вопросы о строительстве многоквартирных домов в Центральном и Ленинском округах Омска. Также внимание уделили проекту «Заречье» на Левобережье.

«С коллегами поддержали строительство 14-этажного жилого дома с подземным паркингом на улице Кемеровская и одобрили проект 11-этажного дома на улице 2-я Трамвайная. Особое внимание уделили строительству детского сада на 350 мест и школы на 1122 места в микрорайоне „Зеленая река“, а также масштабному инвестпроекту „Заречье“. Это семь многоквартирных домов, детский сад и школа. Важно, что 5% жилья будет передано переселенцам из ветхого и аварийного жилья, обманутым дольщикам, детям-сиротам», — отметил глава региона.

С 12 февраля 2024 года, напомним, в Омской области по указу Хоценко создали архитектурно-градостроительный совет. Его участники рассматривают важные вопросы, касающиеся архитектуры и градостроительной деятельности в регионе, а также формулируют рекомендации и решения по важным объектам.

Омские власти одобрили строительство детского сада и школы в ЖК «Зеленая река»
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#Кристина Антоносян#Омск#Школа#Инвестиции#Губернатор#Детский сад#Градостроительство#Новости#Архитектура#Микрорайон#Виталий Хоценко#Жилищное строительство
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