Омские власти одобрили строительство детского сада и школы в ЖК «Зеленая река»

Известно, что садик на 350 мест планируют построить к 2027 году, а школу на 1 122 места — в 2028-м. Проекты будет воплощать в жизнь девелопер Эталон на собственные средства. Отмечается, что в детском саду расположится бассейн и скалодром. Также совет одобрил строительство жилых домов на улицах Кемеровской и 2-й Трамвайной.