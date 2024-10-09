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Posted 9 октября, 15:00

Published 9 октября, 15:00

Modified 9 октября, 15:24

Updated 9 октября, 15:24

Омские власти одобрили строительство детского сада и школы в ЖК «Зеленая река»

Омские власти одобрили строительство детского сада и школы в ЖК «Зеленая река»

9 октября 2024, 15:00
Фото: Рашко о стройках
Проекты рассмотрели сегодня, 9 октября, на заседании областного архитектурно-градостроительного совета.

На заседании омского архитектурно-градостроительного совета были одобрены несколько проектов, в том числе детский сад и школа в жилом квартале «Зеленая Река». Итогами заседания в своем телеграм-канале поделился министр строительства региона Александр Рашко.

Известно, что садик на 350 мест планируют построить к 2027 году, а школу на 1 122 места — в 2028-м. Проекты будет воплощать в жизнь девелопер Эталон на собственные средства. Отмечается, что в детском саду расположится бассейн и скалодром. Также совет одобрил строительство жилых домов на улицах Кемеровской и 2-й Трамвайной.

Напомним, что сегодня также одобрили строительство многострадальной школы в Ясной Поляне, которую омичи ждут уже более восьми лет.

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#Анастасия Баянова#Стройка#Омск#Омская область#Строительство#Проект#Новости#Строительство школы#Проекты
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