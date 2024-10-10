gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 05:38

Published 10 октября, 05:38

Modified 10 октября, 05:40

Updated 10 октября, 05:40

Иллюстрация

Выглядит жутко. В омском Амуре обнаружили отрезанные лапы

10 октября 2024, 05:38
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи нашли отрезанные лапы животных в Амуре

Снимки начали распространяться по омских пабликам. Однако некоторые омичи заявили, что в находке ничего страшного нет, и это просто остатки с хозяйства.

В одном из городских пабликов появилось сообщение об устрашающей находке, которую прохожие нашли в микрорайоне Амур-2. Как говорит сам автор публикации, некие злоумышленники якобы отрезали собакам лапы и выкинули.

«Какие-то люди отрезали лапы собакам и выбросили в поле. Возможно и отморозили, но это не точно», — уточняется в паблике.

На самом деле, все оказалось не так жутко. Как объяснили комментаторы, находка скорее выглядит как кроличьи или заячьи лапы. Скорее всего, их удалили уже после забоя кроликов. Как известно, ушастых часто держат на хозяйствах.

Ранее Город55 писал о жеребце, который задохнулся на привязи из-за подошедших к нему кобылиц.

Сработали инстинкты. В Омской области женщина отсудила 150 тысяч за своего коня
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Животные#Новости#Амур-2
Подпишитесь