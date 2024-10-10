Выглядит жутко. В омском Амуре обнаружили отрезанные лапы

Posted 10 октября, 05:38
Published 10 октября, 05:38
Modified 10 октября, 05:40
Updated 10 октября, 05:40
В одном из городских пабликов появилось сообщение об устрашающей находке, которую прохожие нашли в микрорайоне Амур-2. Как говорит сам автор публикации, некие злоумышленники якобы отрезали собакам лапы и выкинули.
«Какие-то люди отрезали лапы собакам и выбросили в поле. Возможно и отморозили, но это не точно», — уточняется в паблике.
На самом деле, все оказалось не так жутко. Как объяснили комментаторы, находка скорее выглядит как кроличьи или заячьи лапы. Скорее всего, их удалили уже после забоя кроликов. Как известно, ушастых часто держат на хозяйствах.
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