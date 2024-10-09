Сработали инстинкты. В Омской области женщина отсудила 150 тысяч за своего коня

Posted 9 октября, 03:54
Published 9 октября, 03:54
Modified 9 октября, 04:01
Updated 9 октября, 04:01
Как рассказали в областном суде, жительница Москаленского района Омской области отсудила 150 тысяч рублей у своего односельчанина из-за удушения своего жеребца.
Судебный процесс завершился в её пользу, так как она смогла доказать, что причиной удушья коня стали действия владельца двух кобыл, находившихся рядом.
Инцидент произошел 17 июля, когда женщина вывела своего 5-летнего жеребца на пастбище и привязала его к железобетонному блоку. Там она оставила коня на привязи на несколько часов. А когда вернулась, увидела, что любимый питомец умер. Возле него стояли две кобылицы без своего владельца.
Как объяснила сама женщина во время расспросов, кобылы подошли к коню, из-за чего у него сработали животные инстинкты размножения. Он пытался до них добраться, чтобы удовлетвориться, однако запутался в стропах и привязи и задохнулся. Хозяин кобылиц не смог предоставить каких-либо опровержений в свою пользу. Решение суда пока что не вступило в силу, его можно обжаловать.
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