Сработали инстинкты. В Омской области женщина отсудила 150 тысяч за своего коня

Как объяснила сама женщина во время расспросов, кобылы подошли к коню, из-за чего у него сработали животные инстинкты размножения. Он пытался до них добраться, чтобы удовлетвориться, однако запутался в стропах и привязи и задохнулся. Хозяин кобылиц не смог предоставить каких-либо опровержений в свою пользу. Решение суда пока что не вступило в силу, его можно обжаловать.