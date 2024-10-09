gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 03:54

Published 9 октября, 03:54

Modified 9 октября, 04:01

Updated 9 октября, 04:01

Иллюстрация

Сработали инстинкты. В Омской области женщина отсудила 150 тысяч за своего коня

9 октября 2024, 03:54
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка отсудила 150 тысяч за удушенного коня

Приговор пока еще не вступил в законную силу, а это значит, что его можно обжаловать.

Как рассказали в областном суде, жительница Москаленского района Омской области отсудила 150 тысяч рублей у своего односельчанина из-за удушения своего жеребца.

Судебный процесс завершился в её пользу, так как она смогла доказать, что причиной удушья коня стали действия владельца двух кобыл, находившихся рядом.

Инцидент произошел 17 июля, когда женщина вывела своего 5-летнего жеребца на пастбище и привязала его к железобетонному блоку. Там она оставила коня на привязи на несколько часов. А когда вернулась, увидела, что любимый питомец умер. Возле него стояли две кобылицы без своего владельца.

Как объяснила сама женщина во время расспросов, кобылы подошли к коню, из-за чего у него сработали животные инстинкты размножения. Он пытался до них добраться, чтобы удовлетвориться, однако запутался в стропах и привязи и задохнулся. Хозяин кобылиц не смог предоставить каких-либо опровержений в свою пользу. Решение суда пока что не вступило в силу, его можно обжаловать.

Ранее Город55 писал о грустной истории, связанной с питомцами. Стая бродячих собак напала на домашнюю собаку омички, когда она гуляла с ней по «Зеленому острову», и растерзала ее.

«Собачий террор». В Омске бездомные животные загрызли собаку на «Зеленом острове»
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Суд#Животные#Новости
Подпишитесь