Омичам назвали новые территории, на которых нельзя будет выгуливать собак

Posted 10 октября, 15:08
Published 10 октября, 15:08
Modified 10 октября, 15:11
Updated 10 октября, 15:11
Мэр города Сергей Шелест подписал указ, согласно которому омичам нельзя будет выгуливать собак на территориях, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, что недавно гулять с питомцами запретили еще на одной городской территории. Речь идет о недавно благоустроенной зоне Городского сада, расположенной между проспектом Карла Маркса, улицами Короленко, Ленина и Броз Тито.