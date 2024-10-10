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Posted 10 октября, 15:08

Published 10 октября, 15:08

Modified 10 октября, 15:11

Updated 10 октября, 15:11

Омичам назвали новые территории, на которых нельзя будет выгуливать собак

Омичам назвали новые территории, на которых нельзя будет выгуливать собак

10 октября 2024, 15:08
Фото: 1MI
Ограничение затронет территории, благоустроенные по программе «Формирование комфортной городской среды».

Мэр города Сергей Шелест подписал указ, согласно которому омичам нельзя будет выгуливать собак на территориях, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды».

Фото: admomsk.gosuslugi.ru

Напомним, что недавно гулять с питомцами запретили еще на одной городской территории. Речь идет о недавно благоустроенной зоне Городского сада, расположенной между проспектом Карла Маркса, улицами Короленко, Ленина и Броз Тито.

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