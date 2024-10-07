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Posted 7 октября, 06:45

Published 7 октября, 06:45

Modified 7 октября, 06:47

Updated 7 октября, 06:47

Олеся Яковлева назначила себя директором компании «Север Нефть»

Одна из богатейших омичек учредила компанию по продаже нефти

7 октября 2024, 06:45
Фото: 1MI

Олеся Яковлева назначила себя директором компании «Север Нефть»

Фирма зарегистрирована в поселке Ачаирский.

В Омской области появилась еще одна компания, специализирующаяся на оптовой торговле топливом. Она называется «Север Нефть» и зарегистрирована в Омском районе, в поселке Ачаирский. Единственный учредитель и директор фирмы — Олеся Яковлева, владеющая половиной уставного капитала ООО «Симтэк» с той же специализацией.

Годовая выручка «Симтэк» превышает 2 млрд рублей, так что Яковлева может считаться одной из богатейших омичек. Ее компаньон — Лидия Юстус, в 2015–2018 годах Яковлева занимала пост директора «Симтэк». В уставном капитале ООО «Север Нефть» на данный момент 10 тысяч рублей.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Создание фирмы#Олеся Яковлева
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