Одна из богатейших омичек учредила компанию по продаже нефти

В Омской области появилась еще одна компания, специализирующаяся на оптовой торговле топливом. Она называется «Север Нефть» и зарегистрирована в Омском районе, в поселке Ачаирский. Единственный учредитель и директор фирмы — Олеся Яковлева, владеющая половиной уставного капитала ООО «Симтэк» с той же специализацией.