Одна из богатейших омичек учредила компанию по продаже нефти

Posted 7 октября, 06:45
Published 7 октября, 06:45
Modified 7 октября, 06:47
Updated 7 октября, 06:47
В Омской области появилась еще одна компания, специализирующаяся на оптовой торговле топливом. Она называется «Север Нефть» и зарегистрирована в Омском районе, в поселке Ачаирский. Единственный учредитель и директор фирмы — Олеся Яковлева, владеющая половиной уставного капитала ООО «Симтэк» с той же специализацией.
Годовая выручка «Симтэк» превышает 2 млрд рублей, так что Яковлева может считаться одной из богатейших омичек. Ее компаньон — Лидия Юстус, в 2015–2018 годах Яковлева занимала пост директора «Симтэк». В уставном капитале ООО «Север Нефть» на данный момент 10 тысяч рублей.