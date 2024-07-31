Бывшие омские чиновники Асташов и Триппель учредили еще одну стоматологию

Напомним: Геннадий Асташов в 2016–2017 годах был заместителем мэра Омска Вячеслава Двораковского и директором департамента имущественных отношений. Александр Триппель тоже в прошлом был вице-мэром Омска, а также руководил областным министерством экономики. Владимир Шаповалов — сын главврача МСЧ №9 Юрия Шаповалова.