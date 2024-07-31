Бывшие омские чиновники Асташов и Триппель учредили еще одну стоматологию

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Известные омские бизнесмены Евгений Асташов и Александр Триппель учредили очередную фирму. Это общество с ограниченной ответственностью «Баланс», зарегистрированное в доме по Красному Пути и относящееся к отрасли «стоматологическая практика».
Уставный капитал новой компании поделен между 4 учредителями. Асташов и Триппель получили по 26,7%, Владимир Шаповалов — 26,6%, Александр Козленко — остальные 20%. Управляет «Балансом» Эсмира Мурадова, занявшая пост директора.
Напомним: Геннадий Асташов в 2016–2017 годах был заместителем мэра Омска Вячеслава Двораковского и директором департамента имущественных отношений. Александр Триппель тоже в прошлом был вице-мэром Омска, а также руководил областным министерством экономики. Владимир Шаповалов — сын главврача МСЧ №9 Юрия Шаповалова.
Эти предприниматели совместно владеют целым рядом стоматологических клиник. Кроме того, Триппелю и Асташову принадлежат доли крупной компании «Планета-Центр», которая производит пластмассовую упаковку.