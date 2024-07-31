gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Евгений Асташов и Александр Триппель учредили еще одну стоматологию

Бывшие омские чиновники Асташов и Триппель учредили еще одну стоматологию

31 июля 2024, 09:36
Фото: 1MI

Евгений Асташов и Александр Триппель учредили еще одну стоматологию

Уставный капитал ООО «Баланс» поделили на четверых.

Известные омские бизнесмены Евгений Асташов и Александр Триппель учредили очередную фирму. Это общество с ограниченной ответственностью «Баланс», зарегистрированное в доме по Красному Пути и относящееся к отрасли «стоматологическая практика».

Уставный капитал новой компании поделен между 4 учредителями. Асташов и Триппель получили по 26,7%, Владимир Шаповалов — 26,6%, Александр Козленко — остальные 20%. Управляет «Балансом» Эсмира Мурадова, занявшая пост директора.

Напомним: Геннадий Асташов в 2016–2017 годах был заместителем мэра Омска Вячеслава Двораковского и директором департамента имущественных отношений. Александр Триппель тоже в прошлом был вице-мэром Омска, а также руководил областным министерством экономики. Владимир Шаповалов — сын главврача МСЧ №9 Юрия Шаповалова.

Эти предприниматели совместно владеют целым рядом стоматологических клиник. Кроме того, Триппелю и Асташову принадлежат доли крупной компании «Планета-Центр», которая производит пластмассовую упаковку.

Бывшие омские чиновники Триппель и Асташов построили два склада на Индустриальной
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд
Подпишитесь
Новые тарифы на электронные проездные: что нужно знать омичам
Сегодня, 05:33
Леонид Полежаев предложил сделать в центре Омска голограмму Ильинского собора
Сегодня, 06:21
Погода не щадит. В День города Омск накроет мощный ливень и град
Сегодня, 11:34
Когда дадут воду и отопление? Омичам рассказали, где посмотреть эту информацию
Сегодня, 02:43
За Ленинскую горку будем биться: омский депутат — о голограмме и восстановлении храма
Сегодня, 08:43
В Исилькуле сдвинули сроки строительства проблемной школы по просьбе подрядчика
Сегодня, 09:16