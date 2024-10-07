Как понять, что ваш ребенок столкнулся с буллингом в школе? Инструкция для родителей

Posted 7 октября, 02:00
Published 7 октября, 02:00
Modified 7 октября, 02:00
Updated 7 октября, 02:00
По данным опроса ВЦИОМ, 38% россиян так или иначе сталкивались с буллингом в школе (25% респондентов сами подвергались травле во время учебы, у 19% буллинг пережили дети или внуки). 59% заявили, что проблема обошла их стороной, 3% затруднились с ответом. Большинство опрошенных (89%) уточнили, что агрессия исходила от одноклассников, а о травле со стороны учителей сообщил 31%.
Буллинг — любое притеснение человека в коллективе. Чаще всего этот термин используется, когда речь идет об отношениях школьников.
В Думе подготовили законопроект о борьбе с травлей в школах. По словам автора документа, председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, он уже направлен в федеральные органы власти для согласования. Для борьбы с буллингом депутаты предлагают привлекать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Обидчиков намерены привлекать к волонтерству и исправительным курсам, а также при необходимости блокировать их в Сети. Внести законопроект в Думу планируют до конца года.
«Ключевая задача законопроекта не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения. Поэтому для профилактической работы будут привлекаться не только сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних, но и психологи, представители общественных организаций, Российского движения детей и молодежи», — пояснил Метелев.
«Буллинг был всегда, но его масштаб зависит от взрослых, которые несут ответственность за воспитание ребенка», — говорит корреспонденту Города55 практикующий омский психолог Наталья Целевич.
Понять, что ребенок стал жертвой буллинга в школе, непросто, но можно. В таком случае в его поведении появляются определенные изменения. Среди самых распространенных Наталья Целевич назвала:
«Родителям необходимо идти в школу и поднимать этот вопрос, но ни в коем случае нельзя идти в класс и разбираться с одноклассниками. Сперва нужно обратиться к директору, педагогам и психологу. Главное — не игнорировать. Бывает, что родители хотят воспитать очень самостоятельных детей, однако бывают моменты, когда взрослым нужно вмешаться, и это один из них. Буллинг — это не конфликт, это насилие сильного над слабым», — отметила психолог.
Школьная травля может сильно повлиять на жизнь ребенка и помешать его нормальному развитию. По словам специалиста, дети, которые подвергаются буллингу, постоянно находятся под психологическим давлением. Отсюда в дальнейшем и появляются проблемы с коммуникацией, доверием и социализацией. Более того, зафиксированы даже случаи суицида вследствие буллинга, добавила Целевич.
«Буллинг — это всегда намеренное поведение. Это способ захватить власть, подчинить себе другого, возвыситься за счет унижения слабого», — отметила психолог.
Причины, по которым ребенок выбирает именно такой путь, бывают разные.
«Жестокое обращение, то есть эмоциональная инвалидность, низкий уровень эмпатии, повышенная агрессия — зачастую копирование родителей. Если дома царит подобная атмосфера, то и дети принимают такое поведение за норму и повторяют в среде сверстников», — добавила Наталья Целевич.
В случае с буллингом прежде всего важна именно профилактика. Задача родителей и педагогов — именно они в первую очередь влияют на поведение ребенка — объяснить детям, чем травля отличается от конфликта.
«Бывает и так, что буллинг начинают сами учителя, а дети лишь подхватывают. Они преследуют якобы воспитательный мотив, но на самом деле публично унижают школьника. У ребенка из-за этого может сформироваться комплекс и психологическая травма. К сожалению, в школах это нередкое явление. Не раз буллинг со стороны учительского состава в отношении детей доходил до суда», — отметила психолог.
Наталья Целевич поддерживает законопроект о борьбе с травлей в школах. Она считает, что педагогам, воспитателям и школьным психологам необходимо проводить мероприятия для детей, направленные на развитие эмоционального интеллекта, эмпатии и морально-нравственных ценностей.