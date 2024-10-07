Как понять, что ваш ребенок столкнулся с буллингом в школе? Инструкция для родителей

В Думе подготовили законопроект о борьбе с травлей в школах. По словам автора документа, председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, он уже направлен в федеральные органы власти для согласования. Для борьбы с буллингом депутаты предлагают привлекать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Обидчиков намерены привлекать к волонтерству и исправительным курсам, а также при необходимости блокировать их в Сети. Внести законопроект в Думу планируют до конца года.