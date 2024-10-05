«Ударит» по карману пассажиров. Проезд в омской маршрутке №327 подорожал до 90 рублей

Всего год назад стоимость поездки на этом маршруте составляла 58 рублей. Недавно цена выросла до 70 рублей, но с 11 октября пассажирам придется платить уже 90 рублей за поездку из города до поселка Иртышский. В пределах города тариф будет составлять 40 рублей.