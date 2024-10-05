«Ударит» по карману пассажиров. Проезд в омской маршрутке №327 подорожал до 90 рублей

Posted 5 октября, 04:30
Published 5 октября, 04:30
Modified 5 октября, 04:32
Updated 5 октября, 04:32
В Омске пассажиры маршрутки № 327, которая соединяет остановку у ДК «Лобкова» и поселок Иртышский, были неприятно удивлены новыми тарифами на проезд. В салоне транспортного средства появилось объявление, информирующее о значительном повышении цен, по информации портала Om1.ru.
Всего год назад стоимость поездки на этом маршруте составляла 58 рублей. Недавно цена выросла до 70 рублей, но с 11 октября пассажирам придется платить уже 90 рублей за поездку из города до поселка Иртышский. В пределах города тариф будет составлять 40 рублей.
Местные жители, особенно школьники и студенты, которые вынуждены платить полную стоимость, выражают недовольство. Один из пассажиров шутит: «С такими ценами скоро будем пешком ходить».
Это повышение вызвало волну обсуждений среди жителей, многие из которых считают, что такие изменения могут значительно ударить по их бюджету.
Как ранее сообщал Город55, мэрия Омска выпустила постановление о корректировке плана перевозок, в результате чего были отменены шесть автобусных маршрутов. Основные причины отмены связаны с нехваткой перевозчиков и водителей, а также с дублированием маршрутов.
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