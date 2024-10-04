ГК «Титан» обсудила вопросы промкооперации и сотрудничества с Республикой Беларусь

В ходе мероприятия стороны побывали на производственной площадке завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»), где ознакомились с продукцией предприятия и основными технологическими линиями. После этого на рабочей встрече стороны обсудили ход реализации программы кооперации в химической и нефтяной отраслях между концерном «Белнефтехим» и ГК «Титан». Компании обладают широким продуктовым портфелем, технологиями и компетенциями, которые позволяют создать синергетический эффект для развития химического кластера союзных государств.