ГК «Титан» обсудила вопросы промкооперации и сотрудничества с Республикой Беларусь

Posted 4 октября, 06:40
Published 4 октября, 06:40
Modified 4 октября, 08:50
Updated 4 октября, 08:50
В ходе мероприятия стороны побывали на производственной площадке завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»), где ознакомились с продукцией предприятия и основными технологическими линиями. После этого на рабочей встрече стороны обсудили ход реализации программы кооперации в химической и нефтяной отраслях между концерном «Белнефтехим» и ГК «Титан». Компании обладают широким продуктовым портфелем, технологиями и компетенциями, которые позволяют создать синергетический эффект для развития химического кластера союзных государств.
«По поручению губернатора Виталия Хоценко регион активно наращивает кооперационные связи между предприятиями химической отрасли Омской области и белорусским концерном „Белнефтехим“. Текущий этап — информационный, благодаря чему бизнес может сориентироваться в вопросах промышленной кооперации, сформулировать свою потребность участия в совместных проектах. Кроме того, в ходе текущей встречи мы договорились с белорусскими партнерами организовать научно-практическую конференцию для проработки вопроса по углублению существующих переделов в нефтехимической отрасли», — рассказал Андрей Шпиленко, заместитель Председателя Правительства Омской области.
На встрече обсуждалось эффективное распределение сырьевых потоков, необходимых для полной загрузки мощностей и дальнейшего развития нефтехимического кластера компаний, а также дополнительные возможности для роста химического несырьевого экспорта. Дальнейшая работа будет направлена на дополнение существующих кооперационных цепочек.
«Помимо взаимодействия в химической и нефтехимической отраслях, у наших предпринимателей есть интерес к ГК „Титан“ в части глубокой переработке зерна и производства модифицированного крахмала. Также есть заинтересованность в сотрудничестве у белорусского завода горного воска. Поэтому в ближайшее время мы ждем представителей „Титана“ в Республике Беларусь для обсуждения развития взаимодействия по указанным вопросам», — поделился Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета.
ГК «Титан» активно сотрудничает с белорусскими предприятиями, общий товарооборот между сторонами в 2023 году составил 68, 3 тыс. тонн, а за первое полугодие 2024 года — 22, 3 тыс тонн продукции.
«Итоги рабочей встречи с представителями белорусского Правительства и промышленности стали подтверждением нацеленности наших стран на укрепление кооперации в развитии нефтехимических кластеров. Сегодня нам удалось закрепить существующие и наметить новые планы нашего торгово-экономического партнерства. Мы заинтересованы в увеличении объемов поставок нашей продукции на рынок Беларуси, а также выстраивании новых производственных цепочек. Наша компания в настоящий момент реализует ряд крупных инвестиционных проектов. Уверен, мы найдем точки соприкосновения для дальнейшего плодотворного международного сотрудничества с коллегами из Беларуси», — отметил Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан».
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