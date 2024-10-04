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Минск

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2024
ГК «Титан» обсудила вопросы промкооперации и сотрудничества с Республикой Беларусь
4 октября, 06:40
Пианист из Омска завоевал серебряную матрешку на фестивале музыки Kustendorf CLASSIC
5 сентября, 07:00
Упал на конек соперника. Травмированного Рида Буше из «Авангарда» обследуют в Минске
14 августа, 03:29
Соскучились по хоккею? «Авангард» пригласил омичей на открытую тренировку
Команда проведет тренировку в следующий четверг, 1 августа, на льду хоккейной академии.
25 июля, 06:57
Дополнительный стимул для развития. Из Омска хотят запустить прямой авиарейс в Минск
3 июля, 05:31
Три товарищеских матча. Омский «Авангард» проведет «предсезонку» в Минске
23 мая, 02:58
На омской G-Drive Арене сыграют сборные России и Белоруссии по хоккею
Матч пройдет 6 мая в рамках соревнования Лига Ставок Большой тур Сборной.
4 апреля, 04:59
Шарипзянов, Чистяков, Гуляев. Три хоккеиста «Авангарда» вошли в состав сборной России
Также в список попал экс-нападающий «ястребов» Арсению Грицюк.
4 апреля, 04:47
2023
Наставник омского «Авангарда» оценил экс-игроков «Динамо Минск» Спунера и Мартынова
В текущем сезоне оба нападающих выступают в форме «ястребов» и сегодня играли против прежнего клуба.
6 ноября 2023, 19:25
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над минским «Динамо»: «Вернули должок»
Михаил Кравец уверен, что в этой игре вся команда отработала на 200 процентов с мужеством и характером.
6 ноября 2023, 18:51
Омский «Авангард» драматично вырвал победу у минского «Динамо» по буллитам
Встреча в Минске закончилась со счетом 4:3 в пользу «ястребов».
6 ноября 2023, 17:15
Главный тренер «Авангарда» рассказал, когда канадец Райан Спунер выйдет на омский лед
20 августа 2023, 18:03
Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов
20 августа 2023, 09:16
Омские болельщики — это пушка! Первые впечатления новичка «Авангарда» Мартынова
Поговорили с белорусским нападающим «ястребов» об Омске и команде, об эмоциях и «перестройке», об увлечениях и планах.
17 августа 2023, 05:27
Сергей Шелест рассказал об укреплении связей между Омском и Минском
Города продолжат взаимодействовать в областях науки, техники и технологий, образования, телекоммуникаций, культуры, искусства и спорта.
18 мая 2023, 09:46
Гибель рыбаков, перекрытие Ленинградского моста, подорожание проезда в Омске
19 февраля 2023, 11:29
Омский «Авангард» не без труда одолел минское «Динамо» и вышел в плей-офф
Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «ястребов».
13 февраля 2023, 16:42

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