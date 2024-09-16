ГК «Титан» увеличила долю выпуска фенола и ацетона в России до 29%

Как рассказали в пресс-службе ГК «Титан», выпуск фенола и ацетона в Омске был запущен в 2020 году — после серьезной модернизации мощностей «Омского каучука», проведенной при поддержке Минпромторга РФ. Однако преобразования на производстве продолжаются и по сей день: обновленное оборудование позволяет нарастить выпуск фенола и ацетона до 90 и 56 тысяч тонн в год соответственно.