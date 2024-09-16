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Posted 16 сентября, 08:09

Published 16 сентября, 08:09

Modified 16 сентября, 08:11

Updated 16 сентября, 08:11

ГК «Титан» увеличила долю выпуска фенола и ацетона в России до 29%

ГК «Титан» увеличила долю выпуска фенола и ацетона в России до 29%

16 сентября 2024, 08:09
Фото: Пресс-служба ГК «Титан»
По итогам первого полугодия 2024 года, выпуск одной из самых востребованных химической продукции на заводе «Омский каучук» увеличился в среднем на 30% — что и повлияло на рост доли выпускаемой Группой компании «Титан» продукции в масштабах всей России.

Как рассказали в пресс-службе ГК «Титан», выпуск фенола и ацетона в Омске был запущен в 2020 году — после серьезной модернизации мощностей «Омского каучука», проведенной при поддержке Минпромторга РФ. Однако преобразования на производстве продолжаются и по сей день: обновленное оборудование позволяет нарастить выпуск фенола и ацетона до 90 и 56 тысяч тонн в год соответственно.

«Проект техперевооружения производства фенола и ацетона на нашем заводе являлся одним из этапов комплексного проекта модернизации омской нефтехимической площадки ГК „Титан“. Запуск модернизированного производства позволил нам полностью заместить импорт фенола, а также конкурировать с крупнейшими мировыми производителями этого продукта. В 2021 году мы запустили производство изопропилового спирта из ацетона собственного производства и обеспечили российские предприятия высококачественным сырьем. Модернизированное производство более экологичное, сократило воздействие на окружающую среду в несколько раз», — отметил Сергей Иванилов, генеральный директор завода «Омский каучук».

Оба соединения являются достаточно востребованной продукцией среди многих отраслей промышленности: в частности, фенол, произведенный в Омске, поставляется практически на все химические предприятия России, а само химическое сырье критически необходимо для выпуска пластмасс, резин и эпоксидных смол, а также бытовой химии повседневного использования — моющих средств или антисептиков. Ацетон тоже имеет не меньшее значение: этот реагент используется в производстве лакокрасочных материалов, растворителей и изопропилового спирта.

По итогам первого полугодия этого года, выпуск фенола и ацетона заводом «Омский каучук» возрос на 33% и 36% соответственно, что сказалось и на федеральных масштабах выпуска химического сырья: по последним данным, Группа компаний «Титан» производит 29% всего выпускаемого в России фенола и ацетона.

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#Илья Скобин#Бизнес#Экология#Производство#Модернизация#Новости#Омский каучук#Группа компаний Титан#Фенол#Ацетон#Химическая промышленность
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