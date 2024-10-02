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Posted 2 октября, 15:09

Published 2 октября, 15:09

Modified 2 октября, 15:12

Updated 2 октября, 15:12

Путин подписал закон об освобождении от наказания подсудимых за участие в СВО

Путин подписал закон об освобождении от наказания подсудимых за участие в СВО

2 октября 2024, 15:09
Фото: 1MI
Судебное дело будет прекращаться на момент службы.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому подсудимые будут освобождаться от наказания за участие в спецоперации. Документ появился на портале правовой информации и был принят депутатами Госдумы 24 сентября, во втором и третьем чтениях.

Теперь судебное производство будет прекращаться, если осужденный мобилизован или хочет пойти на службу по контракту. Отмечается, что закон позволяет заключать контракты до того, как дело направляется в суд для рассмотрения по существу.

Важно, что закон не будет действовать в отношении тех подсудимых, которых обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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