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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

иллюстрация

Омичка вышла в финал конкурса красоты «Мисс Россия 2023»

4 октября 2023, 09:21
Фото: Город55
иллюстрация
Конкурсантки уже проходят этап онлайн-голосования.

В воскресенье, 8 октября, состоится финал конкурса «Мисс Россия 2023». Больше 85 тыс девушек со всей страны отправляли заявки на участие. Среди претенденток на победу оказалась уроженка Омска.

18-летняя Дарья Безнощенко учится на первом курсе РГСУ по направлению «Реклама и связи с общественностью». Она попала в топ-50 финалисток, которые, по мнению жюри, оказались самыми яркими и талантливыми.

«Взаимоотношение среди участниц очень теплые, это для меня было приятным открытием, что вместо жесткой конкуренции, в нашем коммьюнити царит дружественная атмосфера! Мы все делимся друг с другом своими переживаниями и эмоциями, помогаем и поддерживаем», — рассказала омичка.

Теперь начался этап онлайн-голосования. Десять девушек, которые наберут больше всего голосов, войдут в топ-20 финалисток вместе с теми, которых выберет жюри. Их объявят на торжественной церемонии в Москве.

Среди участниц есть представительницы Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Тывы, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Много девушек из Краснодарского края и Сибири также прошли отбор на «Мисс Россия 2023».

Сначала дирекция конкурса смотрела их фотографии, где была показана натуральная внешность моделей. После в столице проходил предварительный кастинг, а далее финальный.

Ранее Город55 писал об учительнице русского языка и литературы Светлане Троян, которая работает в школе № 144 на Левом берегу. Она вышла в финал крупного профессионального конкурса.

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#Общество#Омск#Омская область#Конкурс красоты#Новости#Алина Ясинская
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