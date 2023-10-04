Омичка вышла в финал конкурса красоты «Мисс Россия 2023»

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В воскресенье, 8 октября, состоится финал конкурса «Мисс Россия 2023». Больше 85 тыс девушек со всей страны отправляли заявки на участие. Среди претенденток на победу оказалась уроженка Омска.
18-летняя Дарья Безнощенко учится на первом курсе РГСУ по направлению «Реклама и связи с общественностью». Она попала в топ-50 финалисток, которые, по мнению жюри, оказались самыми яркими и талантливыми.
«Взаимоотношение среди участниц очень теплые, это для меня было приятным открытием, что вместо жесткой конкуренции, в нашем коммьюнити царит дружественная атмосфера! Мы все делимся друг с другом своими переживаниями и эмоциями, помогаем и поддерживаем», — рассказала омичка.
Теперь начался этап онлайн-голосования. Десять девушек, которые наберут больше всего голосов, войдут в топ-20 финалисток вместе с теми, которых выберет жюри. Их объявят на торжественной церемонии в Москве.
Среди участниц есть представительницы Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Тывы, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Много девушек из Краснодарского края и Сибири также прошли отбор на «Мисс Россия 2023».
Сначала дирекция конкурса смотрела их фотографии, где была показана натуральная внешность моделей. После в столице проходил предварительный кастинг, а далее финальный.
Ранее Город55 писал об учительнице русского языка и литературы Светлане Троян, которая работает в школе № 144 на Левом берегу. Она вышла в финал крупного профессионального конкурса.