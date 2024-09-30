Ушел из жизни омский мастер косторезного искусства Николай Перистов

Posted 30 сентября, 07:09
Published 30 сентября, 07:09
Modified 30 сентября, 07:11
Updated 30 сентября, 07:11
29 сентября 2024 года на 66-м году жизни скончался Николай Перистов — выдающийся мастер народного искусства Омской области. Об этом сообщили в паблике Сибирского культурного центра «Терем». Его талант и преданность делу сделали его не только признанным художником, но и вдохновителем для многих, особенно в рамках его студии косторезного искусства «Архаика», которую он возглавлял. Уход Николая стал неожиданной утратой для всех.
Николай Перистов вдохновил множество людей благодаря своему уникальному стилю резьбы по кости, который стал заметным в культурной среде как России, так и за ее пределами. Его произведения, которые выставлялись на многочисленных всероссийских и международных выставках, не только представляли Омскую область, но и подчеркивали богатство и разнообразие её культурного наследия.
Но искусство было не единственной страстью Перистова. Он также был увлечён краеведением и этнографией. Активное участие Николая в палеонтологических экспедициях, проводимых в северных частях Омского региона, проложило путь к важнейшим научным открытиям. Одной из таких экспедиций стала сенсация — находка останков древнего человека, которая существенно изменила наше понимание миграции Homo sapiens по Евразии.
«Коллектив Сибирского культурного центра выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Васильевича», — отмечает Сибирский культурный центр.
Детали прощания с Николаем Перистовым, включая его время и место, будут известны позже. Редакция Города55 присоединяется к соболезнованиям родным и близким Николая Перистова.
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