Ушел из жизни омский мастер косторезного искусства Николай Перистов

29 сентября 2024 года на 66-м году жизни скончался Николай Перистов — выдающийся мастер народного искусства Омской области. Об этом сообщили в паблике Сибирского культурного центра «Терем». Его талант и преданность делу сделали его не только признанным художником, но и вдохновителем для многих, особенно в рамках его студии косторезного искусства «Архаика», которую он возглавлял. Уход Николая стал неожиданной утратой для всех.