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Posted 26 сентября, 07:48

Published 26 сентября, 07:48

Modified 26 сентября, 07:57

Updated 26 сентября, 07:57

По всей Омской области 2 октября «завоют» сирены

Сохраняйте спокойствие. В Омской области скоро «завоют» сирены

26 сентября 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney

По всей Омской области 2 октября «завоют» сирены

В Омской области 2 октября проведут масштабную проверку систем экстренного оповещения населения. Тестирование пройдет в течение девяти минут, с 10:35 до 10:44.

В Омской области готовятся к важному событию — проверке систем экстренного оповещения, запланированной на 2 октября. На мероприятии оценят готовность и эффективность систем оповещения на всех уровнях — от регионального до муниципального.

Тестирование продлится девять минут, с 10:35 до 10:44. В этот период в регионе будут включены электросирены. Жителям рекомендуется не игнорировать сирены и освежить в памяти действия, которые следует предпринять в случае реальной угрозы.

Кроме того, с 10:43 до 10:44 планируется временно приостановить вещание телерадиоканалов первого мультиплекса эфирного цифрового телевидения. Это необходимо для проверки использования телевидения как средства оповещения в чрезвычайных ситуациях, что является важной частью комплексной системы безопасности.

Ранее Город55 сообщил, что в Омской области намерены обновить систему оповещения населения. На это планируют потратить 190 млн рублей.

190 млн рублей: в Омске запланировали ремонт системы оповещения населения
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#Екатерина Тараленко#Общество#Омск#Омская область#Новости#Чрезвычайные ситуации#Тестирование#Электросирены#Системы экстренного оповещения#Действия в случае угрозы
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