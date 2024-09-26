Сохраняйте спокойствие. В Омской области скоро «завоют» сирены

Posted 26 сентября, 07:48
Published 26 сентября, 07:48
Modified 26 сентября, 07:57
Updated 26 сентября, 07:57
В Омской области готовятся к важному событию — проверке систем экстренного оповещения, запланированной на 2 октября. На мероприятии оценят готовность и эффективность систем оповещения на всех уровнях — от регионального до муниципального.
Тестирование продлится девять минут, с 10:35 до 10:44. В этот период в регионе будут включены электросирены. Жителям рекомендуется не игнорировать сирены и освежить в памяти действия, которые следует предпринять в случае реальной угрозы.
Кроме того, с 10:43 до 10:44 планируется временно приостановить вещание телерадиоканалов первого мультиплекса эфирного цифрового телевидения. Это необходимо для проверки использования телевидения как средства оповещения в чрезвычайных ситуациях, что является важной частью комплексной системы безопасности.
Ранее Город55 сообщил, что в Омской области намерены обновить систему оповещения населения. На это планируют потратить 190 млн рублей.