190 млн рублей: в Омске запланировали ремонт системы оповещения населения

В Омской области планируют реконструировать систему оповещения населения. В июле Город55 писал о появлении соответствующего документа на сайте регионального правительства, а теперь на сайте госзакупок появился план-график. Из него следует, что департамент контрактной системы городской администрации готов потратить на систему оповещения 189 млн рублей: 50 млн в 2024 году, 73,2 млн — в 2025, 66,1 млн — в 2026 году.