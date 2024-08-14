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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

В Омске запланировали ремонт системы оповещения населения за 190 млн рублей

190 млн рублей: в Омске запланировали ремонт системы оповещения населения

14 августа 2024, 07:57
Фото: 1MI

В Омске запланировали ремонт системы оповещения населения за 190 млн рублей

Тратить деньги планируется 3 года подряд.

В Омской области планируют реконструировать систему оповещения населения. В июле Город55 писал о появлении соответствующего документа на сайте регионального правительства, а теперь на сайте госзакупок появился план-график. Из него следует, что департамент контрактной системы городской администрации готов потратить на систему оповещения 189 млн рублей: 50 млн в 2024 году, 73,2 млн — в 2025, 66,1 млн — в 2026 году.

Официальное наименование объекта закупки в этом случае — «Услуги в обеспечении военной безопасности». В описании уточняется, что извещение о закупке будет опубликовано в текущем году.

Напомним: в марте в Омске тестировали систему оповещения, но выяснилось, что ее не везде было слышно. В администрации признали, что в некоторых округах эта система оказалась сломана, из-за чего звуков сирены там не было.

«А где проверка хоть была?»: омичи не услышали звука экстренного оповещения
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#Николай Эйхвальд#Омск#Госзакупки#Новости#Система оповещения
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