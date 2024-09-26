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Posted 26 сентября, 12:55

Published 26 сентября, 12:55

Modified 26 сентября, 15:23

Updated 26 сентября, 15:23

В Тюменской области спасли из рабства омича, пропавшего более 20 лет назад

«Держали в рабстве». В Тюменской области нашли омича, который пропал 24 года назад

26 сентября 2024, 12:55
Фото: 1MI

В Тюменской области спасли из рабства омича, пропавшего более 20 лет назад

Тюменцы помогли вернуться домой омичу, которого родственники считали погибшим. Мужчина пропал 24 года назад и все это время бесплатно работал на неизвестных мужчин.

24 года назад в Омской области пропал житель Тюкалинского района, с тех пор никакой информации о нем не поступало ни родным, ни правоохранительным органам. Родственники были уверены, что мужчина погиб и уже не вернется домой.

Однако пропавшего удалось найти в Тюменской области. Выяснилось, что все эти годы он бесплатно работал на неизвестных мужчин.

«Пыталась поговорить, но он старался избегать близкого контакта. Соседи стали рассказывать, что избитого Геннадия подобрал мужчина на трассе и увез к себе. Сказали, что его бьют, вся работа на нем», — передает слова жительницы тюменского села Большое Сорокино NGS55.RU.

Чтобы спасти мужчину, Ирина обратилась к волонтеру из Ишима, которая помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

«Получила информацию о человеке, который находится у казахов в качестве бесплатной рабсилы. Известно, что в 2000 году он поехал на шабашку с азербайджанцами или армянами перебирать картошку. А дальше — провал. Геннадий и сейчас живет в 2000 году, ждет когда за ним приедут те, кто его тут оставил, и отвезут обратно к маме и брату, — рассказала девушка.

После размещения информации о мужчине в СМИ, на связь с волонтерами вышел его брат Валерий. Он был потрясен когда узнал, что родственник жив. Несколько дней назад Геннадия вернули домой. К сожалению, мать за время его отсутствия умерла и так и не дождалась сына.

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