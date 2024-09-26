«Держали в рабстве». В Тюменской области нашли омича, который пропал 24 года назад

После размещения информации о мужчине в СМИ, на связь с волонтерами вышел его брат Валерий. Он был потрясен когда узнал, что родственник жив. Несколько дней назад Геннадия вернули домой. К сожалению, мать за время его отсутствия умерла и так и не дождалась сына.