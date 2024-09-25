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Posted 25 сентября, 03:27

Published 25 сентября, 03:27

Modified 25 сентября, 03:27

Updated 25 сентября, 03:27

Иллюстрация

Съедобные букеты и композиции из мыла. Что подарить педагогу на День учителя

25 сентября 2024, 03:27
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичам предлагают дарить педагогам на День учителя букеты из мыла и шоколада

Съедобные букеты можно собрать практически из любых продуктов. Все зависит от пожеланий заказчика и его финансовых возможностей.

В следующую субботу, 5 октября, в России будут отмечать День учителя. Педагогам традиционно будут дарить праздничные букеты. Город55 изучил сайты с объявлениями и узнал, какая альтернатива есть цветам.

Так, омские умельцы готовы предложить в качестве подарка любимому педагогу букеты из зефира. Их цена зависит от диаметра и наполнения — от 1000 до 3000 рублей.

«Зефир изготовлен из натурального фруктового/ягодного пюре: яблоко, груша, клубника, черная смородина, тыква, банан, мята, лимон. Заказ принимаю за 2-3 суток, так как зефир стабилизируется не менее 12 часов», — говорится в объявлении.
Цветы из зефира выглядят, как настоящиеЦветы из зефира выглядят, как настоящие
Цветы из зефира выглядят, как настоящиеЦветы из зефира выглядят, как настоящие
Цветы из зефира выглядят, как настоящие. Фото: Авито

Цена букетов из шоколада стартует от 450 рублей. Мастера могут изготовить цветы в виде роз или пионов.

«Шоколад на любой вкус: белый, молочный, темный. Цветы из шоколада не завянут, понравятся и детям и взрослым!» — сообщает один из мастеров.
Букеты из шоколадаБукеты из шоколада
Букеты из шоколадаБукеты из шоколада
Букеты из шоколада. Фото: Авито

Букет из орехов обойдется в среднем в 1300 рублей. Композицию дополнят сухофруктами.

«Все очень свежее и ароматное. Размер букета и стоимость можно согласовать. Букеты от 650 рублей до 2700 рублей, зависит от диаметра съедобной части», — рассказывает продавец.
Букет из ореховБукет из орехов
Букет из ореховБукет из орехов
Букет из орехов. Фото: Авито

Съедобные букеты можно собрать практически из любых продуктов. Все зависит от пожеланий заказчика и его финансовых возможностей.

Съедобные букетыСъедобные букеты
Съедобные букетыСъедобные букеты
Съедобные букеты. Фото: Авито

Букеты из мыла ручной работы, разумеется, не съедобные, но практичные. Цены — от 400 рублей. Мыльные композиции можно использовать как для украшения интерьера, так и по прямому назначению в качестве моющего средства.

Букеты из мыла ручной работыБукеты из мыла ручной работы
Букеты из мыла ручной работы. Фото: Авито

Отметим, что помимо необычных букетов, в подарок педагогу можно подарить и вполне классические цветы. Их можно приобрести как в салоне с оформлением от флориста, так и собрать самостоятельно на приусадебном участке.

Ранее Город55 рассказывал о дефиците учителей в омских школах. Основная причина нехватки педагогов — низкий уровень зарплат.

«Работать за 40 тысяч?»: почему в омских школах дефицит учителей и что с этим делать
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Педагог#День учителя#Мастера#Презенты#Букеты#Зефир
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