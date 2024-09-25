Съедобные букеты и композиции из мыла. Что подарить педагогу на День учителя

Posted 25 сентября, 03:27
Published 25 сентября, 03:27
Modified 25 сентября, 03:27
Updated 25 сентября, 03:27
В следующую субботу, 5 октября, в России будут отмечать День учителя. Педагогам традиционно будут дарить праздничные букеты. Город55 изучил сайты с объявлениями и узнал, какая альтернатива есть цветам.
Так, омские умельцы готовы предложить в качестве подарка любимому педагогу букеты из зефира. Их цена зависит от диаметра и наполнения — от 1000 до 3000 рублей.
«Зефир изготовлен из натурального фруктового/ягодного пюре: яблоко, груша, клубника, черная смородина, тыква, банан, мята, лимон. Заказ принимаю за 2-3 суток, так как зефир стабилизируется не менее 12 часов», — говорится в объявлении.
Цена букетов из шоколада стартует от 450 рублей. Мастера могут изготовить цветы в виде роз или пионов.
«Шоколад на любой вкус: белый, молочный, темный. Цветы из шоколада не завянут, понравятся и детям и взрослым!» — сообщает один из мастеров.
Букет из орехов обойдется в среднем в 1300 рублей. Композицию дополнят сухофруктами.
«Все очень свежее и ароматное. Размер букета и стоимость можно согласовать. Букеты от 650 рублей до 2700 рублей, зависит от диаметра съедобной части», — рассказывает продавец.
Съедобные букеты можно собрать практически из любых продуктов. Все зависит от пожеланий заказчика и его финансовых возможностей.
Букеты из мыла ручной работы, разумеется, не съедобные, но практичные. Цены — от 400 рублей. Мыльные композиции можно использовать как для украшения интерьера, так и по прямому назначению в качестве моющего средства.
Отметим, что помимо необычных букетов, в подарок педагогу можно подарить и вполне классические цветы. Их можно приобрести как в салоне с оформлением от флориста, так и собрать самостоятельно на приусадебном участке.
Ранее Город55 рассказывал о дефиците учителей в омских школах. Основная причина нехватки педагогов — низкий уровень зарплат.