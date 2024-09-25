Новый старый глава. В Шербакульском районе Омской области выбрали руководителя

Posted 25 сентября, 12:26
Published 25 сентября, 12:26
Modified 25 сентября, 12:30
Updated 25 сентября, 12:30
25 сентября в Шербакульском муниципальном районе Омской области произошло значимое событие: Александр Молоканов был единогласно избран новым главой района. Это решение было принято на заседании Совета района.
Александр Молоканов — фигура, хорошо известная в регионе. Родившись 9 октября 1965 год, он прошел долгий путь в сфере управления. Его карьера началась с руководства Русско-Полянским районом, после чего, начиная с 2014 года, он успешно возглавлял Шербакульский район.
Кроме того, Александр Молоканов активно участвует в политической жизни региона. Он занимает пост секретаря местного отделения партии «Единая Россия».
В своей речи после избрания Молоканов выразил готовность продолжать работу над улучшением качества жизни жителей Шербакульского района. Он подчеркнул, что его действия будут направлены на реализацию задач, поставленных губернатором Омской области Виталием Хоценко. Это включает в себя развитие инфраструктуры, поддержку местных инициатив и повышение уровня благосостояния населения.
Ранее, напомним, в Омской области представили нового руководителя регионального УФСБ. Пост занял Дмитрий Шишкоедов.