Новый старый глава. В Шербакульском районе Омской области выбрали руководителя

В своей речи после избрания Молоканов выразил готовность продолжать работу над улучшением качества жизни жителей Шербакульского района. Он подчеркнул, что его действия будут направлены на реализацию задач, поставленных губернатором Омской области Виталием Хоценко. Это включает в себя развитие инфраструктуры, поддержку местных инициатив и повышение уровня благосостояния населения.