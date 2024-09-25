Приехал из Оренбурга. На должность руководителя омского ФСБ назначили новое лицо

Posted 25 сентября, 05:56
Published 25 сентября, 05:56
Modified 25 сентября, 06:10
Updated 25 сентября, 06:10
Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко, в региональном УФСБ появился новый руководитель. Ведомство возглавил Дмитрий Шишкоедов.
Ранее он возглавлял отдел экономической безопасности УФСБ по Курганской области и занимал пост заместителя начальника УФСБ по Оренбургской области. Перед переездом в Омск работал первым заместителем начальника УФСБ по Алтайскому краю.
Предыдущий глава УФСБ Алексей Савченков отправляется работать в другой регион, уточнил губернатор. Напомним, что он возглавил управление еще в 2019 году.
Добавим, что отцом Дмитрия Шишкоедова является депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Василий Шишкоедов. Он занимается аграрными вопросами и также является заслуженным работником сельского хозяйства РФ.
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