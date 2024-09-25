gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 05:56

Published 25 сентября, 05:56

Modified 25 сентября, 06:10

Updated 25 сентября, 06:10

Иллюстрация

Приехал из Оренбурга. На должность руководителя омского ФСБ назначили новое лицо

25 сентября 2024, 05:56
Фото: 1MI
Иллюстрация

УФСБ по Омской области возглавил чиновник из Оренбурга Шишкоедов

Нового управленца уже представил губернатор региона. Отцом руководителя является депутат Госдумы РФ.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко, в региональном УФСБ появился новый руководитель. Ведомство возглавил Дмитрий Шишкоедов.

Ранее он возглавлял отдел экономической безопасности УФСБ по Курганской области и занимал пост заместителя начальника УФСБ по Оренбургской области. Перед переездом в Омск работал первым заместителем начальника УФСБ по Алтайскому краю.

Предыдущий глава УФСБ Алексей Савченков отправляется работать в другой регион, уточнил губернатор. Напомним, что он возглавил управление еще в 2019 году.

Добавим, что отцом Дмитрия Шишкоедова является депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Василий Шишкоедов. Он занимается аграрными вопросами и также является заслуженным работником сельского хозяйства РФ.

Сентябрь оказался богатым на кадровые перестановки. Только сегодня Город55 писал о переназначениях в омской мэрии.

Мэр Омска рассказал о кадровых перестановках среди своих заместителей
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Кадры#Сельское хозяйство#Госдума РФ#Губернатор#Новости#УФСБ#Перестановки
Подпишитесь
Популярное