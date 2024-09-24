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Posted 24 сентября, 07:19

Published 24 сентября, 07:19

Modified 24 сентября, 07:21

Updated 24 сентября, 07:21

Иллюстрация

Дважды родители. В омском зоопарке пара обезьянок родила еще одного малыша

24 сентября 2024, 07:19
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском зоопарке на свет появилась крошечная обезьянка (фото)

У него есть старший брат Марсик. Родителей зовут Бони и Клайд.

Радостной и милой новостью поделились в Большереченском зоопарке. Там празднуют рождение новых питомцев. Пара яванских макак по кличкам Бони и Клайд родили потомство. Это не первый опыт родительства для обезьянок.

«В прошлом году Бони родила малыша, которого вы (и мы) нарекли Марсиком.
В этот раз обошлось без лишних переживаний со стороны нашей мамочки, поэтому детёныш эффектно позирует на камеру без вмешательств „сурового“ родителя.
Как отреагировал глава семейства? Очень трогательно. Самец аккуратно взаимодействует со своим маленьким продолжением, демонстрируя заботу и внимание», — рассказали в зоопарке.
Фото: vk.com/bol_zoo

Старший брат нового малыша то и дело норовит подергать его за хвост. Жизнь в зоопарке кипит на полную. Недавно Город55 писал, что там подрастает кенгуренок Арчи.

Прыгает и радуется жизни. В омском зоопарке растет маленький кенгуру Арчи
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости#Большереченский зоопарк#Марсик#Яванские макаки#Рождение питомцев#Жизнь в зоопарке#Кенгуренок Арчи
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