gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 09:41

Published 23 сентября, 09:41

Modified 23 сентября, 09:50

Updated 23 сентября, 09:50

Заместителей главы минтранса Омской области переназначили на новый срок

Заместителей главы минтранса Омской области переназначили на новый срок

23 сентября 2024, 09:41
Фото: gorod55.ru
Губернатор Омской области Виталий Хоценко продлил полномочия первого заместителя министра транспорта Дмитрия Пестрякова и заместителя министра Игоря Кожухова.

Сегодня, 23 сентября, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение №283-рк, согласно которому на очередной год продлены полномочия двух ключевых фигур в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Дмитрий Пестряков и Игорь Кожухов, ранее занимавшие аналогичные должности, вновь получили доверие руководства и продолжат свою работу в качестве заместителей министра.

С 24 сентября Дмитрий Пестряков официально вступает в должность первого заместителя министра. Игорь Кожухов, в свою очередь, продолжит занимать пост замминистра транспорта.

Напомним, что 5 августа в министерстве образования Омской области появился пятый заместитель министра. Эту должность заняла Марина Сейтмухаметова.

Пятый по счету. В омском минобре появился новый заместитель министра
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Общество#Транспорт#Омск#Сельское хозяйство#Новости#Министерство#Виталий Хоценко#Хоценко
Подпишитесь
Популярное