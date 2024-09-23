Заместителей главы минтранса Омской области переназначили на новый срок

Posted 23 сентября, 09:41
Published 23 сентября, 09:41
Modified 23 сентября, 09:50
Updated 23 сентября, 09:50
Сегодня, 23 сентября, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение №283-рк, согласно которому на очередной год продлены полномочия двух ключевых фигур в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Дмитрий Пестряков и Игорь Кожухов, ранее занимавшие аналогичные должности, вновь получили доверие руководства и продолжат свою работу в качестве заместителей министра.
С 24 сентября Дмитрий Пестряков официально вступает в должность первого заместителя министра. Игорь Кожухов, в свою очередь, продолжит занимать пост замминистра транспорта.
Напомним, что 5 августа в министерстве образования Омской области появился пятый заместитель министра. Эту должность заняла Марина Сейтмухаметова.