Пятый по счету. В омском минобре появился новый заместитель министра

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:52
Сегодня Иван Кротт объявил о назначении Марины Сейтмухаметовой на должность заместителя министра образования региона.
«Сегодня в нашей команде регионального минобра появился новый заместитель министра. Распоряжение о назначении подписал губернатор Виталий Хоценко», — написал министр образования Омской области в своем тг-канале.
Марина Сейтмухаметова будет курировать следующие направления:
Отметим, что ранее Сейтмухаметова трудилась в детских садах, школе, системе дополнительного образования и в вузах. Кроме того, у нее есть опыт работы в управлении: в последние годы она занимала должность ректора Института развития образования Омской области, который является одним из подведомственных учреждений министерства образования региона.
Напомним, что у Ивана Кротта уже было четыре заместителя: это Анатолий Полынский (первый зам), Оксана Груздева, Николай Сергеев и Наталия Щербина.