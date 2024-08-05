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Марина Сейтмухаметова

Пятый по счету. В омском минобре появился новый заместитель министра

5 августа 2024, 05:39
Фото: ТГ-канал Ивана Кротта
Марина Сейтмухаметова

В министерстве образования Омской области появился пятый заместитель министра

Эту должность в региональном правительстве заняла Марина Сейтмухаметова.

Сегодня Иван Кротт объявил о назначении Марины Сейтмухаметовой на должность заместителя министра образования региона.

«Сегодня в нашей команде регионального минобра появился новый заместитель министра. Распоряжение о назначении подписал губернатор Виталий Хоценко», — написал министр образования Омской области в своем тг-канале.

Марина Сейтмухаметова будет курировать следующие направления:

  • дошкольное, школьное и дополнительное образование;
  • обеспечение региональной системы образования квалифицированными педагогами;
  • оздоровление и отдых детей;
  • координация работы регионального центра «Сириус», который выявляет, поддерживает и развивает способности и таланты детей и молодежи;
  • взаимодействие с историческим парком «Россия — моя история».

Отметим, что ранее Сейтмухаметова трудилась в детских садах, школе, системе дополнительного образования и в вузах. Кроме того, у нее есть опыт работы в управлении: в последние годы она занимала должность ректора Института развития образования Омской области, который является одним из подведомственных учреждений министерства образования региона.

Напомним, что у Ивана Кротта уже было четыре заместителя: это Анатолий Полынский (первый зам), Оксана Груздева, Николай Сергеев и Наталия Щербина.

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