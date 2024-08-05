Пятый по счету. В омском минобре появился новый заместитель министра

Отметим, что ранее Сейтмухаметова трудилась в детских садах, школе, системе дополнительного образования и в вузах. Кроме того, у нее есть опыт работы в управлении: в последние годы она занимала должность ректора Института развития образования Омской области, который является одним из подведомственных учреждений министерства образования региона.