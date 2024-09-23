В Омск на день рождения Радиозавода прилетел Олег Газманов

Как рассказал в своем личном телеграм-канале певец Олег Газманов, его пригласили на 70-летие Радиозавода имени Попова в Омске. Артист прилетел в Омск вчера, 22 сентября. Он остановился в отеле 50/60, который недавно построили в нашем городе.