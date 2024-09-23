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Posted 23 сентября, 04:02

Published 23 сентября, 04:02

Modified 23 сентября, 04:23

Updated 23 сентября, 04:23

Иллюстрация

В Омск на день рождения Радиозавода прилетел Олег Газманов

23 сентября 2024, 04:02
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омск прилетел известный артист Олег Газманов и выступил для заводчан

Артист рассказал, что его пригласили на юбилей омского Радиозавода. Он дал концерт в честь 70-летия предприятия.

Как рассказал в своем личном телеграм-канале певец Олег Газманов, его пригласили на 70-летие Радиозавода имени Попова в Омске. Артист прилетел в Омск вчера, 22 сентября. Он остановился в отеле 50/60, который недавно построили в нашем городе.

«Привет, мои дорогие. Я в Омске. Здесь ясные дни. Я пока еще болею, но уже могу спеть сегодня на 70-летии Радиозавода имени Попова в Омске. Смотрите, как здесь красиво встречают в гостинице. Это торт. Очень вкусный. Я его сейчас съем. Концерт будет с симфоническим оркестром», — лаконично отметил Газманов.
Видео: Телеграм-канал Олега Газманова.

На днях сотрудников Радиозавода поздравил с юбилеем губернатор Омской области. Ранее Город55 писал про визит секс-символа российской сцены Ольги Серябкиной в Кормиловский район, где девушка выступила на 100-летии района.

Гостья прошлогоднего Дня города в Омске выступила на 100-летии Кормиловского района
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#Кристина Антоносян#Общество#Видео#Омск#Горячая вода#Юбилей#Новости#Концерт#Олег Газманов#Радиозавод имени Попова
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