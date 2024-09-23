В Омск на день рождения Радиозавода прилетел Олег Газманов

Posted 23 сентября, 04:02
Published 23 сентября, 04:02
Modified 23 сентября, 04:23
Updated 23 сентября, 04:23
Как рассказал в своем личном телеграм-канале певец Олег Газманов, его пригласили на 70-летие Радиозавода имени Попова в Омске. Артист прилетел в Омск вчера, 22 сентября. Он остановился в отеле 50/60, который недавно построили в нашем городе.
«Привет, мои дорогие. Я в Омске. Здесь ясные дни. Я пока еще болею, но уже могу спеть сегодня на 70-летии Радиозавода имени Попова в Омске. Смотрите, как здесь красиво встречают в гостинице. Это торт. Очень вкусный. Я его сейчас съем. Концерт будет с симфоническим оркестром», — лаконично отметил Газманов.
На днях сотрудников Радиозавода поздравил с юбилеем губернатор Омской области. Ранее Город55 писал про визит секс-символа российской сцены Ольги Серябкиной в Кормиловский район, где девушка выступила на 100-летии района.