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Радиозавод имени Попова

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2024
В Омск на день рождения Радиозавода прилетел Олег Газманов
23 сентября, 04:02
2023
Налоговики нашли на радиозаводе Попова нарушения на 240 млн рублей
Руководство предприятия не смогло оспорить результаты проверки в суде.
4 декабря 2023, 08:33
Центробанк разрешил радиозаводу имени Попова не публиковать отчеты о работе
8 сентября 2023, 12:06
Омский радиозавод Попова запланировал капремонт одного из своих корпусов
Обновить решили сборочно-монтажный участок предприятия.
15 августа 2023, 10:41
В совет директоров РЕЛЕРО включили контрразведчика и человека Чемезова
4 июля 2023, 06:14

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