В омской мэрии назвали причины выселения спортсекции из здания на Красном Пути

Posted 19 сентября, 15:55
Published 19 сентября, 15:55
Modified 19 сентября, 16:15
Updated 19 сентября, 16:15
Директор департамента информационной политики Виктор Гашеев рассказал, что администрация Омска не стала продлевать договор с РОО «Федерацией Кунг-фу» из-за нарушений со стороны спортивной школы.
Согласно условиям соглашения, мэрия предоставляла помещение на Красном Пути в безвозмездное пользование организации. «Академия единоборств» же должна была соблюдать соглашения о квоте бесплатных мест — не менее 10% детей полагалось заниматься бесплатно. Это дети из многодетных, малообеспеченных семей, сироты, дети инвалиды или имеющие родителей-инвалидов.
Когда федерация подала документы на продление договора, выяснилось, что это условие не было соблюдено. Кроме того, комиссия установила, что РОО «ФК» не предоставила данные о количестве занимающихся детей, соглашения о целевом использовании и другие важные бумаги.
«При рассмотрении вопроса о заключении нового договора не подтверждена информация о предоставлении бесплатных услуг и установлено отсутствие каких-либо совместных социальных проектов с Администрацией города Омска или Омской областью», — добавил директор департамента информполитики.
В результате комиссия решила не продлевать договор и предложила РОО «Федерации Кунг-фу» заключить льготное соглашение, однако ответа не последовало. После освобождения помещение передадут Центру кинологической службе УМВД.