Омских автомобилистов собираются штрафовать за перекрытый доступ к мусорным бакам

Posted 17 сентября, 08:42
Published 17 сентября, 08:42
Modified 17 сентября, 08:44
Updated 17 сентября, 08:44
Омских автомобилистов собираются начать штрафовать за перекрытые подъезды к площадкам по сбору мусора. Проект закона опубликован на сайте регионального Заксобрания.
Инициатором изменений в КоАП выступила министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.
«В целях установления ответственности автовладельцев за размещение транспортных средств вне пределов дорог на внутриквартальной территории, повлекшее перегораживание подъезда (доступа) к площадкам для сбора твердых коммунальных отходов, предлагается дополнить статью 32.3 КоАП Омской области пунктом 1.1, предусматривающим административную ответственность за данное правонарушение в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке.
Если поправки примут, то штраф для физлиц составит от 5000 до 10 000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей, для юрлиц — от 50 000 до 80 000 рублей.
Также проект предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей для хозяйствующих субъектов за непредоставление данных об отходах. Штрафы будут пополнять бюджет Омской области.
Пленарное заседание Заксобрания запланировано на 26 сентября.
Ранее Город55 рассказывал, что для борьбы с мусорными свалками в Омске и области выделили 112 млн рублей. В прошлом году в регионе смогли ликвидировать 49 несанкционированных свалок в 17 районах, общая площадь которых составила 97 гектаров.